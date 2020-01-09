喝茶延年益壽 綠茶紅茶誰勝出？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國是飲茶大國，一項在中國進行的長年研究顯示，每周至少喝三次茶，罹患心血管疾病機率較低，更長壽也更健康，而綠茶更是力壓紅茶。

CNN報導，一項由北京協和醫學院所做的研究顯示，綠茶比紅茶來得有益健康，且得長期攝取，男性表現尤為明顯。

這項研究花了七年時間，追蹤100,902名中國民眾的健康狀況，受試者皆無心臟病、中風或癌症病史。共分為三組，分別為每周至少喝三次的定期飲茶者、從不飲茶者，與飲茶頻率不那麼高者。

結果發現，常飲茶者罹患心臟病或中風的風險低了兩成，死於這類疾病的機率也少了22%。至於為何飲茶功效在男性身上較為顯著，可能是受試者中，常飲茶者的比例，男性較女性高出2.5倍之故。

另一方面，綠茶在這項研究中的成效也優於紅茶，疑是受試者喝紅茶比例較低，僅占8%。不過，研究人員認為，綠茶本就富含類黃酮（flavonoid），尤其是茶多酚（tea polyphenols），其中的生物活性化合物能有效預防心血管疾病。相較之下，由於紅茶是全發酵茶，過程中可能會使茶多酚氧化，降低其活性。研究人員因此相信，綠茶應比紅茶更具抗氧化力，更能控制血脂異常狀況，從而有助為心血管提供防護。

值得一提的是，喝綠茶雖有多項益處，攝取綠茶膳食補充劑卻不能畫上等號。英國阿斯頓大學（Aston University）營養師Duane Mellor指出，已有多項例證顯示，大量攝取綠茶補充劑，恐會導致肝臟受損。