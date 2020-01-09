韓國瑜凱道造勢 支持者熱情旗海飄揚

選戰倒數，國民黨總統候選人韓國瑜今(9日)晚在凱道造勢，前總統馬英九、前副總統連戰等黨內大咖齊聚，象徵知識藍歸隊；資深媒體人趙少康更向郭粉、親民黨支持者喊話，投宋楚瑜就等於投蔡總統，一定要集中選票支持韓國瑜。

韓國瑜陣營選前兩天在台北凱道舉行「台灣安全人民有錢 凱道勝利晚會」，晚會在下午5時正式開始，主辦單位稍早宣布現場破50萬人，凱道上支持者齊聚，旗海飄揚。

資深媒體人趙少康說，這次選舉有一種人還在觀望，叫知識藍、經濟藍，「我就是知識藍，我都出來支持韓國瑜了，你知識藍能不支持嗎？」若知識藍站出來至少多了100多萬票。

趙少康說，馬英九選總統時請他上台助講，他婉拒了；朱立倫請他他也婉拒了，因為馬英九當時一定贏，朱立倫當時一定輸，所以他不必去了，但這次選舉很詭異，支持蔡英文、支持韓國瑜的雙方都認為自己會贏，現在只剩下最後兩天，大家回去一定要積極拉票、催票，票票入櫃。

趙少康說，自己曾幫助過鴻海創辦人郭台銘，但黨內初選輸了就是輸了，他最有資格向郭粉喊話，總統票投韓國瑜、區域立委也要支持國民黨，政黨票則隨便他們。

趙少康也向親民黨支持者喊話，「親民黨總統候選人宋楚瑜不會當選，投宋楚瑜就是投蔡英文，」所以親民黨的朋友也一樣總統票投韓國瑜，區域立委投國民黨。最後兩天選票一定要集中，才能讓韓國瑜當選，關鍵時刻要做關鍵選擇。

前總統馬英九致詞時說，4大理由要下架民進黨、總統蔡英文，民進黨一上任就沒收其他政黨財產，違憲濫權；民進黨執政丟了7個邦交國，喪權辱國；民進黨強推反滲透法，專政獨裁；蔡總統博士論文爭議未說明清楚，涉嫌學術詐欺。如果成功下架民進黨，上述的情況都會被改善，大家一起打一場勝仗。

吳敦義則批，人民公投要求以核養綠，但卻被蔡總統強行沒收，要人民用肺發電，反滲透法更是定義不明的惡法，隨時可以將人民羅織入罪，人人自危，根本是惡政。

吳敦義說，民進黨為台灣帶來的痛苦和憤怒，人民已經受不了，若真心愛護中華民國，一定要票投國民黨總統、立委以及政黨票投國民黨，這是攸關中華民國生存發展的選戰。

前內政部長李鴻源說，民進黨貪污腐化大家都知道，但不曉得民進黨為什麼這麼不專業，用意識形態操作兩岸關係，把台灣帶向戰爭的邊緣，中國遊客不來百業蕭條，還推動年金改革，把軍公教折騰半死。

李鴻源說，11日贏了只能高興一天，因為不曉得怎麼收民進黨留下的爛攤子，但他們很有把握會收得很漂亮，讓台灣繼續偉大，讓專業治國翻轉台灣；中華民國工商協進會理事長林伯豐也現身站台，呼籲大家票投韓國瑜。

「台灣安全 人民有錢–凱道勝利晚會」9日傍晚5時起在總統府前凱達格蘭大道登場（圖／中央社）