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三叉神經痛無徵兆　痛起來要人命　長庚：結合三項新科技　數分鐘輕鬆擺脫痛苦

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/01/09 18:05
醫師利用手術中即時電腦斷層影像導航系統替三叉神經痛患者進行治療。（圖／長庚醫院提供）

醫師利用手術中即時電腦斷層影像導航系統替三叉神經痛患者進行治療。（圖／長庚醫院提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）三叉神經痛是面部疼痛的最常見的原因之一，發作起來不管是張口講話、吃飯、咬食物，臉部都會劇烈刺痛。所幸，隨著醫學進步，醫師運用高科技的定位技術，進行射頻燒灼治療阻斷痛源，僅數分鐘時間就可讓患者不再疼痛。

嘉義長庚醫院副院長暨腦神經外科主治醫師楊仁宗教授表示，三叉神經顧名思義有三個分支，分別掌管臉部上、中、下的感覺。造成三叉神經痛的病因機轉，目前認為是三叉神經在進入腦幹的區域受到血管壓迫，因而產生神經傳導短路現象。

統計指出，三叉神經痛好發於50歲以上的族群，全世界每10萬人口約有4至13人罹患三叉神經痛。它是一種嚴重的面部疼痛，發作前常沒有預兆，但可由觸摸臉部、風吹、咀嚼、說話或刷牙所引發像電擊一樣的疼痛。

楊仁宗教授說明，任何疼痛都是依序由神經末梢、感覺神經、神經節、脊髓神經至腦部感覺區所產生的不舒服感覺。如果能夠在此傳導路徑中，找一個關鍵位置來做神經阻斷術，對於疼痛的治療就顯得容易且有效多了。

嘉義長庚醫院創新結合核磁共振、電腦斷層影像及導航系統定位技術，醫師在病人局部麻醉下，只要將一根細針準確的通過顱底橢圓小孔，放置到腦內的三叉神經節，再予以「射頻燒灼治療」，就可迅速有效的改善病人疼痛，時間僅需數分鐘，且無傷口產生，治療結束後病人即可返家，恢復正常活動，是一種低侵犯性但有效的治療方式。

楊仁宗教授呼籲中年以上民眾，當顏面出現莫名的尖銳疼痛且反覆發作時，可能是三叉神經痛找上門，應盡速至腦神經外科接受診斷和治療，以早點遠離疼痛，恢復美好的人生。
三叉神經痛