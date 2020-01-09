三叉神經痛無徵兆　痛起來要人命　長庚：結合三項新科技　數分鐘輕鬆擺脫痛苦

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）三叉神經痛是面部疼痛的最常見的原因之一，發作起來不管是張口講話、吃飯、咬食物，臉部都會劇烈刺痛。所幸，隨著醫學進步，醫師運用高科技的定位技術，進行射頻燒灼治療阻斷痛源，僅數分鐘時間就可讓患者不再疼痛。

嘉義長庚醫院副院長暨腦神經外科主治醫師楊仁宗教授表示，三叉神經顧名思義有三個分支，分別掌管臉部上、中、下的感覺。造成三叉神經痛的病因機轉，目前認為是三叉神經在進入腦幹的區域受到血管壓迫，因而產生神經傳導短路現象。

統計指出，三叉神經痛好發於50歲以上的族群，全世界每10萬人口約有4至13人罹患三叉神經痛。它是一種嚴重的面部疼痛，發作前常沒有預兆，但可由觸摸臉部、風吹、咀嚼、說話或刷牙所引發像電擊一樣的疼痛。

楊仁宗教授說明，任何疼痛都是依序由神經末梢、感覺神經、神經節、脊髓神經至腦部感覺區所產生的不舒服感覺。如果能夠在此傳導路徑中，找一個關鍵位置來做神經阻斷術，對於疼痛的治療就顯得容易且有效多了。

嘉義長庚醫院創新結合核磁共振、電腦斷層影像及導航系統定位技術，醫師在病人局部麻醉下，只要將一根細針準確的通過顱底橢圓小孔，放置到腦內的三叉神經節，再予以「射頻燒灼治療」，就可迅速有效的改善病人疼痛，時間僅需數分鐘，且無傷口產生，治療結束後病人即可返家，恢復正常活動，是一種低侵犯性但有效的治療方式。

楊仁宗教授呼籲中年以上民眾，當顏面出現莫名的尖銳疼痛且反覆發作時，可能是三叉神經痛找上門，應盡速至腦神經外科接受診斷和治療，以早點遠離疼痛，恢復美好的人生。