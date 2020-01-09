富邦集團連續第四年捐贈創世基金會 共計捐出1250萬元

為喚起大家對弱勢族群的關懷，富邦集團拋磚引玉， 連續第四年捐贈創世基金會「植物人雙軌服務暨寒士吃飽30」 活動，共計認捐寒士尾牙1500桌，以及500萬元植物人常年服 務經費，總計捐出1250萬元助寒士及植物人家庭過好年！

每年歲末年終之際，各行各業忙著舉辦尾牙宴以感謝員工的辛勞， 而創世基金會為了讓弱勢的朋友也能感受過年的氣氛，連續第30年 舉辦「寒士吃飽30」愛心尾牙，每年皆靠各界點滴支持， 募款相當辛苦。

富邦集團董事長蔡明忠表示，創世基金會今年將於1月19日舉辦「 植物人雙軌服務暨第30屆寒士吃飽30」活動， 除了邀請原本服務的植物人家庭、寒士、街友、獨居長輩、 弱勢單親媽媽等對象，更加邀清寒學子能到場享用一餐豐盛的暖食。 富邦集團秉持企業社會責任，發揮人飢己飢的精神， 連續第四年捐助寒士尾牙暨植物人雙軌服務， 以實際行動為弱勢加油， 希望藉此邀集更多社會大眾一起來發揮愛心、共襄盛舉。

富邦集團表示，2019富邦集團高雄場謝年會已於12月28日舉 辦，台北場即將在2020年1月12日登場， 富邦集團除了透過謝年會來感謝全體同仁過去一年的辛勤付出； 在富邦同仁享受豐盛尾牙宴之際，今年也認捐1500桌的寒士尾牙 宴，希望讓街友寒士等弱勢朋友同樣感受過年團圓的溫馨氣氛， 好好享用一餐暖食。這份暖食，也代表富邦集團具體落實「與社會共 好」的公益理念，傳遞正向的力量。

長期以來，富邦集團透過旗下四大基金會深耕公益領域， 並自許為社會發電機，落實飲水思源的精神。其中， 富邦慈善基金會是富邦集團成立的第一個公益事業單位， 自成立以來長期秉持著「整合各項資源，發展慈善公益平台， 持續扶助社會弱勢」的理念，以公益為使命。未來， 將持續整合相關資源，發揮公益平台的力量， 將愛心傳送到社會需要的角落，傳遞滿滿正向的力量。