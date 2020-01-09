集保結算所精采三十 開創數位金融新藍海

集保結算所林修銘董事長說明公司近期成果與未來展望。(圖片來源：集保結算所) 集保結算所林修銘董事長說明公司近期成果與未來展望。(圖片來源：集保結算所)

108年適逢集保結算所30週年，集保結算所以創新思維推動數位轉型，以使用者角度拓展服務範疇，秉持與金融市場共好的服務精神，在108年持續交出耀眼的成績單。

在創新金融方面，「集保e存摺」提供股票及基金跨資產、跨帳戶的整合查詢服務，並將各帳戶庫存資產餘額換算市值呈現，是業界首創的資產管理整合服務，提供投資人管理跨界資產、掌握跨業資訊、客製投資權益的嶄新體驗。截至108年底，集保e存摺用戶數已達89.8萬戶。另因應金管會證券型代幣發行(STO)相關規範，集保結算所將配合留存並提供投資人查詢STO異動及餘額明細，以一貫中立專業的態度，維護市場資料正確性。

在數位金融方面，集保結算所推動融資性商業本票（CP2）電子發行登錄，持續提供加值服務，108年全市場商業本票採電子登錄之發行餘額約70%，較107年成長六成，使用家數更呈倍數成長，有效提高短期票券初級市場發行效率。

在監理科技方面，為協助臺灣落實洗錢防制及打擊資恐的國際義務，集保結算所建置了「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」與「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」，108年接受亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑，整體成績為最佳等級的「一般追蹤」，獲得各國高度肯定。

在簡政便民方面，集保結算所配合金管會與財政部，規劃並試辦「民眾查詢金融遺產一站式服務」，繼承人至臺北國稅局申請被繼承人之財產清冊時，可同時免費申請查詢六大單位之金融遺產資訊，大幅提升查詢之方便性及效率。

在退休理財方面，由金管會指導，投信投顧公會、證基會、集保結算所主辦，基富通執行的「好享退全民退休投資專案」，帶動前所未有的退休理財風潮，報名人數達11.3萬人，定期定額申購總人數為4.1萬人，每月總投資金額達3.5億元，為基金產業再創新的里程碑。

在公司治理方面，近年來責任投資深受資本市場重視，集保結算所推出「投資人關係整合平台」，扮演臺灣上市櫃公司與機構投資人接軌的橋樑，提升我國公司治理之國際評價。

在國際交流方面，集保結算所長年投入國際交流活動，108年林修銘董事長當選亞太地區集保組織（ACG）副主席，並擔任世界集保組織董事會成員，將推動全球露出、重整工作小組、強化會員合作、探求新商機、加強與其他區域組織交流及辦理人員聯合訓練等理念，推升臺灣朝世界舞台邁進。另為響應新南向政策，集保結算所108年與泰國集保公司、韓國集保公司舉辦首屆「投資人服務國際研討會」，邀集產業專家及ACG會員分享創新多元的股東會服務，共創區域繁榮發展。

在關懷社會方面，集保結算所除了專注本業，也長期回饋社會，主辦「大專生金融就業公益專班」，推動「一校一關懷」、「卓越揚才」及「體育亮點」等計畫，透過金融教育弭平貧富差距，並為國家培力金融人才；舉辦愛心捐血、慈善募款及發票募集等活動，溫暖社會各個角落。集保結算所持續回饋社會的理念，各界有目共睹，108年也獲頒天下企業社會責任企業公民獎、TCSA台灣企業永續獎之｢報告書白金獎」及「社會共融獎」、1111人力銀行服務業幸福企業大賞等榮譽。

在個人資料保護方面，集保結算所持續落實TPIPAS（臺灣個人資料保護與管理制度）要求，引進多項新種資料保護技術及機制，建置專機管制、網路型資料外洩防護系統及個資遮罩系統等資安防護機制，針對系統、網路及使用者端強化資安，並由客觀專業機構確認整體保護及安全強度，達到加強資訊服務及維護投資人權益之綜效，並獲財團法人資訊工業策進會肯定為「個資管理績優廠商」。

在未來展望方面，集保結算所多元數位發展的腳步永不停歇，除配合政府政策及市場制度變革外，集保結算所也將內、外部並重，持續以金融創新促進產業發展與數位轉型。除已導入敏捷式開發（Agile Development），鼓勵同仁以數位思維來解決問題外；集保結算所今年也將發展機器人流程自動化（RPA）與智能客服來提升服務品質及整體資本市場後台運作效能、規劃運用雲端科技以提升資訊系統資源的彈性與效率，並建置「大數據分析應用平台」，整合分析各證券、票券業務資料，提供主管機關及時、視覺化的監理科技平台。

集保結算所將繼續秉持共好共融的理念，與市場參與者協力建立金融科技服務生態系，開創臺灣數位金融新藍海。