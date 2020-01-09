迎來福氣滿滿好鼠年　年菜禮盒貼心又暖胃 唐寶寶送愛回饋社會！

又到歲末年終，我們旋將告別舊的一年，展望嶄新的來春。每年這個時節，重新出發的起點應該是一桌熱烘烘的年菜，家人相煨圍爐，時有軟語與暖意相伴，心底能夠浮起一份對圓滿的熱切想望。這樣的幸福氣氛，對多數人來說或許稀鬆平常，對弱勢家庭來說，卻是一份奢侈的願望。唐氏症基金會行之有年的「送愛」活動，就是希望能夠把溫暖傳遞給每一個社會角落，用一份誠摯的關懷，讓生活清苦的特殊家庭在過年期間，也能感受到自己是被愛的、被祝福的，感受過去的一年辛苦得到了慰勞，來年更有力氣可以為生活而努力。

今年的春節送愛，唐氏症基金會特與全家便利商店合作了「愛心年菜認購」計畫，希望讓真正在貧窮線上掙扎的受贈家庭，也跟其他的家庭一樣，可以一家人溫馨齊聚團圓，共享一份幸福的滋味。趕在年關將至前，1月8日(三)上午10:30-11:00，我們於松山工農的大同樓5樓展演廳（台北市信義區忠孝東路五段236巷15號）舉辦「唐寶寶年菜 開運福氣全都來」活動！

今年已經是唐氏症基金會(自2017年起)連續第4年舉辦春節送愛。4年下來，基金會一共募集了超過3萬份禮盒，在每年的過年前，順利把社會的溫暖兜攏聚集起來，圍成一座暖爐，把溫度傳遞到每一個有需要的家庭裡。有賴社會各界善心人士的挹注，把這一份新年的關切慰問之忱，化成餐桌上的美味佳餚，今年我們一共募集了7200份禮盒，這些禮盒將被分送到唐氏症基金會的服務對象手上，其中包括全台的唐氏症及心智障礙者家庭，中低收入、低收入與近貧的身心障礙／非身心障礙家庭，以及全台28所特教學校的學生家庭。

唐氏症基金會除了在松山工農舉辦台北場的送愛活動，隔天仍馬不停蹄將愛拓展到其他地區，1月9日上午將趕赴桃園進行第二場送愛活動，位在桃園市蘆竹區文中路的批發市場內，兩台送愛卡車滿載著捐贈者的祝福與關懷，由林正俠董事長攜手社會局主管及同仁一起發放禮盒。

唐氏症基金會可以長年守護著唐寶寶及心智障礙者，其實一直有來自社會各界慷慨的源泉活水，讓我們得以持續為唐寶寶與身心障礙家庭提供各項服務。唐氏症基金會可以長年守護著唐寶寶及心智障礙者，其實一直有來自社會各界慷慨的源泉活水，讓我們得以持續為唐寶寶與身心障礙家庭提供各項服務。

唐氏症基金會也始終秉持著「取之社會、用之社會」的原則，除了春節，每年也推動母親節、中秋節、端午節的送愛活動，透過這一次次的送愛，像一曲溫款款的主旋律，不斷迴響，讓許多弱勢家庭感受到沛然的善意暖流。

今年的春節送愛，我們不只要走入受贈者的心坎，也要解他們的嘴饞，暖他們的胃腸。基金會募集來的愛心年節禮盒是讓愛雙倍轉動，除了可以陪伴受贈者度過溫馨年節，同時也支持了可愛純真的唐寶寶們努力用心工作的庇護商店「愛不囉嗦」。此次所募集的鴻福海陸小套餐禮盒，包含三菜一湯 (醬燒滷翅腿、糖醋鮮魚排、紅燒獅子頭、味增虱目魚丸湯)，即是一桌為了分享滿滿幸福，別有心裁搭配起來的豐盛年菜。

唐氏症基金會董事長林正俠感慨地說：「每次過年，象徵一個家的圓滿，就是一頓好好的團圓飯，它可能就也是家家戶戶一年之中最暖心、最豐盛的一餐，但這一餐，對不少弱勢家庭來說可能連要吃飽都難……每年趕在過年前舉辦送年菜活動，是希望能起到拋磚引玉的效果，讓大家在過年的時候，也能想著把自己的快樂與幸福感，分享給弱勢家庭，用食物來傳達這份感情正是最貼切的。

每一位用愛心與行動幫忙了送愛活動的夥伴，都是推動這次溫暖送愛不可或缺的推手。我們再次感謝替我們募集到春節禮盒的每一位捐贈者。期待每一位受贈者都能因此得到全新的力量，在新的一年更順利圓滿，每一位捐贈者也因此更有福氣，可以造福更多需幫助的弱勢朋友。」