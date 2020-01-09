臺灣與蒙古的交流與日俱增，蒙古觀光協會也特別表彰臺灣駐蒙古代表處近年推動臺蒙觀光交流合作的努力與成果，透過協會執行總監D.OTGONBAYAR偕該會國內行銷及媒體經理N.ULZIINARAN，於7日拜會我駐蒙古代表處頒發感謝狀，並與臺灣駐蒙古代表羅靜如就未來合作方向交換意見。
OTGONBAYAR執行總監強調，去(2019)年臺灣民眾來蒙觀光旅遊人數大幅成長(上半年較前年同期增幅達30%，居各國來蒙遊客人數之冠)，蒙古赴臺灣觀光旅遊的人數也較往年增長；臺灣代表處全體同仁近年致力推動臺蒙觀光交流合作，功不可沒，因此蒙古觀光協會特別頒贈感謝狀予代表處，同時希望未來雙方加強相關合作，讓兩國人民更加認識彼此的國家。
羅靜如代表感謝蒙古觀光協會的肯定與鼓勵，指出觀光旅遊是非常值得雙方擴大交流的領域，蒙古鄰近國家如日、韓、俄等國均已給予臺灣民眾免簽或免費電子簽證待遇，使臺灣旅客大幅增長，加上臺灣民眾在國外行為良好又守法，實在值得蒙古爭取，如果蒙古能考慮儘早給予臺灣免簽、落地簽或電子簽證待遇，一定能使臺灣來蒙遊客倍增。（新聞轉載自新住民全球新聞網）
臺蒙人民往來成長 蒙古觀光協會肯定臺灣代表處努力
臺灣與蒙古的交流與日俱增，蒙古觀光協會也特別表彰臺灣駐蒙古代表處近年推動臺蒙觀光交流合作的努力與成果，透過協會執行總監D.OTGONBAYAR偕該會國內行銷及媒體經理N.ULZIINARAN，於7日拜會我駐蒙古代表處頒發感謝狀，並與臺灣駐蒙古代表羅靜如就未來合作方向交換意見。