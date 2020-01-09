中配憂心遭法辦 陸委會重申反滲透法不影響兩岸交流

對於國人質疑「反滲透法」相關問題，陸委會作出說明(翻攝自陸委會臉書) 對於國人質疑「反滲透法」相關問題，陸委會作出說明(翻攝自陸委會臉書)

針對近日有媒體不斷報導反滲透法影響兩岸交流，以及部分政黨接連召開記者會指摘反滲透法是「綠色恐怖」、為民眾「扣紅帽子」的說法，大陸委員會主委陳明通8日偕內政部次長陳宗彥與法務部次長陳明堂共同召開記者會，再次進行說明及釋疑。陳明通重申，反滲透法是反滲透，不會影響兩岸交流，反而是保障了兩岸交流正常化，讓兩岸在經商、就學、旅遊與宗教等方面的交流，都能回歸單純的初衷。

陳明通表示，反滲透法防範境外敵對勢力透過在地協力者，進行違法遊說、從事競選活動、破壞集會遊行、捐贈政治獻金等行為，這些行為本來就是現行法律所禁止的不法行為，反滲透法是要守護這5項民主政治的核心內涵。反滲透法只處罰故意行為，不處罰過失，而且必須有「滲透作為」加上「不法行為」，才會成為處罰的對象，不會容易入人於罪，外界所謂「包山包海」、「綠色恐怖」都是過度渲染，言過其詞。

關於兩岸宗教交流，陳明通表示，無論是拜媽祖、玄天上帝或關公，反滲透法讓宗教交流回歸正常，拒絕夾帶政治目的。對於陸配團體擔心赴陸探親受招待，回臺灣後可能遭到法辦，陳主委則強調「不管是娘家或婆家都是家」，陸配回鄉敘舊、甚至與當地的官員有所會面接觸，都是人之常情，只要沒有受滲透從事不法行為，並不會因此就有罪，不需要擔心。

記者會中，法務部陳次長針對反滲透法的法制面作進一步說明，強調反滲透法所規範的行為態樣具體明確，而且本來就是現行法律所禁止的，只要不從事這5種違法行為，其他一般活動都不會有問題。內政部陳次長也強調，反滲透法反而是讓兩岸交流有更好的保障，外界不應一再誤解反滲透法，讓社會及民眾受到誤導。（新聞轉載自新住民全球新聞網）