〈時評〉台商回流及轉單效應　政府準備怎麼因應後續問題？

中美貿易大戰台灣是最大受惠國，不僅已經有價值7千億元的台商，凖備回流台灣設廠生產，而且因為中國大量去美化，轉單效應明顯，對台灣企業營收有直接的幫助。不過在此同時，台灣準備好了嗎？迎接這次大規模的商機，台灣的準備工作，必須週延，否則有一利必有一弊，後續問題，不容小覷。

首先值得探討的是中國過去30年的經濟發展，是靠世界大工廠，來撑起每年經濟成長率達8％以上(最近降為6%）。

但是，您能想像嗎？為了經濟發展的美夢，中國付出環境保護慘痛的代價。一年竟然有高達5萬件環保抗爭事件，把共産黨搞得頭痛不堪。

實際的狀況確實嚴重，江湖河泊水質嚴重惡化，空氣品質更不用談，中國霧霾嚴重的程度，竟然有人做起販售新鮮空氣的生意，而且生意興隆，至於口罩、防毒面具，供不應求，早為人知。土地沙漠化，已使中國大西部快速成為大沙漠，幾乎已經快要逼近北京，那空氣品質根本不用談了。水資源大量減少且惡化，森林被砍伐，溫室效應快速發展，農業土地或大自然美景，現在都變成工廠或水泥森林。這就是世界大工廠的麻煩，人民健康的惡化，是必然的慘痛。

回頭想想台灣，過去為了經濟發展，付出的慘痛代價不比中國少。淡水河曾經變得五彩繽紛，魚兒全部死光，高雄愛河經過多年的整治，好不容易有現在的美景。

至於空氣污染問題，現在已經成為政府最大的頭痛，人盡皆知，台灣大西部不論台北、台中、高雄，都在為空汚煩惱。

空污的成因當然很多，但是，最大的問題，還是工業發展沒有考慮環保。台中地區的燃煤電廠固然是原因之一，汽機車排放的廢氣，再加上工廠排放的廢氣，都是重要因素，到現在解決不了。

再說到工業毒廢水的排放更是恐怖，知道為什麼美國當初為什麼不要生產半導體晶片嗎？原因正是晶片的生產既耗電又費水，而且廢水汚染最難處理，所以美國只做半導體技術的研發，生產則由開發中國家負責，它們取得最大的研發利潤，且不必面對生產的環境汚染痛苦。

這一波台商回流據了解，已經有156家表達回流的意願，值得重視的是，竟然有6成業者，在近5年中，遭到兩岸因為違反水汚、空汚、廢棄物或毒物等法令，遭罰共626次，汚染程度相當嚴重。

工業生產帶動經濟發展，現在大家都看到天邊的彩霞及甜美的果實，但是，還想知道廢棄物汚染的問題嗎？近十年來，台灣企業不乏工業毒害大地案例，例如宏全國際繞管偷排廢氣、日月光偷排廢水、映誠公司將廢爐碴偷埋魚塭案⋯，信手拈來，案例不勝枚舉，迄今還是問題叢生。

再說到工業廢棄物垃圾問題，看看桃園現在店子湖有6萬噸的垃圾，堆置掩埋場，成一座小山，汙水流入新竹大北坑溪，污染新竹水源，這些垃圾何時能夠解決，無人能給答案。其他各縣市狀況有比較好嗎？怎麼可能，大家都在為工業廢棄物及垃圾煩惱。

中國最近明顯在做國家轉型工程，從過去重工業輕商業、服務業，轉型朝向商業、服務業發展，只要看他們大幅開放金融服務業，及人事佈局，即可一窺端倪。中國現在大量啓用有金融服務業或商業背景的高幹，到地方擔任領導，目的正是藉著中美貿易戰的機會，順勢提升國家轉型工程，至於污染型的工廠，則外移到其他落後國家，順便解決自己環保汚染及耗費資源的問題。

台灣，我們正在喜迎台商回流及轉單效應，但是，我們做好了水力、電力、人力、土地資源及廢棄物、空污、水污及應有的國土規劃工程嗎？

我們考慮好經濟發展策略嗎？還是想要重返過去重視工業生產的老路？那可是要考慮好各項準備工作，否則未來中國一年五萬次的環保抗爭活動場景，很可能要移到台灣來。

至於台灣的服務業何去何從？政府規劃好了嗎？畢竟那是邁向已開發國家必走的路，也是浪費地球資源及環保問題較少的產業。