【武漢肺炎】中國證實 病原體為新型冠狀病毒

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）我國疾管署今（9）日表示，接獲中國官方通知，武漢不明原因肺炎的病原體初步判定為新型冠狀病毒。疾管署表示，可感染人的冠狀病毒目前已知有SARS、MERS等6種，而此波疫情可能是動物傳人，通常此類病毒人傳人能力較弱，應無須太過擔心。

中國新京報引述專家學者說法，截至7日晚間21時，實驗室檢出一種新型冠狀病毒，經核酸檢測結果共有15例患者呈陽性反應，已完成病毒全長基因定序，且從1例陽性患者樣本中分離出該病毒，電子顯微鏡下亦呈典型冠狀病毒型態。

專家組指出，從患者樣本發現病原的核酸、基因體和抗體證據，短時間即可完成；但病原分離和致病性鑑定等研究，需數週時間；而針對新發病原體的特效藥物和疫苗研發，則可能需要數年才能完成。

根據中國官方最新統計，中國武漢市符合不明原因的病毒性肺炎個案共有59例，其中重症患者有7名，其他患者病況穩定；8日已有8名患者康復出院。

中央社引述疾管署防疫醫師黃婉婷說法，目前證據顯示，此新型冠狀病毒可能是動物傳人，通常這類型病毒人傳人的能力不是很好，應無須太過擔心，不會像麻疹那樣只要擦身而過就被感染。

冠狀病毒是一種引起呼吸道、腸胃道疾病的主要病原體。這類病毒除了人類以外，還可傳染給豬、牛、貓、犬、貂、駱駝、蝙蝠、老鼠和刺蝟等多種哺乳類動物和鳥類。

目前已知的人類冠狀病毒共有6種，有4種會引起如一般感冒般輕微的呼吸道感染；另外2種則是大家聞之喪膽的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）。

而引起此次疫情的新型冠狀病毒不同於過去已發現的人類冠狀病毒不同，為了有更深入的了解，實驗室將會進一步分析和研究。