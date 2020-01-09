【台灣2020大選超級比一比】選前凱道最後衝刺　韓國瑜、蔡英文聲勢受矚目

親民黨主席同時也是總統候選人宋楚瑜（車上前者）, 8日到台中市拜票 (中央社) 親民黨主席同時也是總統候選人宋楚瑜（車上前者）, 8日到台中市拜票 (中央社)

國民黨總統候選人韓國瑜（左）、副總統候選人張善政（右）4日晚間在台北出席政策發布會(中央社) 國民黨總統候選人韓國瑜（左）、副總統候選人張善政（右）4日晚間在台北出席政策發布會(中央社)

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 2020總統暨立委選舉投票日，距今天(9日)剩下不到48小時。今天蔡總統、陳建仁副總統、賴清德副總統候選人加上卓榮泰主席領軍，下午繼續陪同民進黨全國立委候選人進行車隊大掃街。今晚蔡賴則在基隆、宜蘭合體造勢！

國民黨總統候選人韓國瑜，今天(9日)晚上 17:00－21:00 則將在凱道舉辦勝利晚會，號召百萬庶民站出來。包括國民黨15位縣市首長、國民黨提名的桃園市、基隆市、台北市、新北市等立委候選人，以及歷任黨主席包括連戰、馬英九及現任主席吳敦義，都將到場力挺韓國瑜。

今天韓國瑜在凱道的晚會，主持人由藝人利菁、沈玉琳擔任。

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值得注意的是，明天(10日) 蔡英文總統也將攜手賴清德在凱道造勢，藍綠雙方陣營的聲勢備受矚目。蔡陣營總部表示，選前之夜提早於晚上6點到8點舉行，讓支持者都可以從容回家去投票。

綜合《聯合》與《自由》報導，明晚(10日) 選前之夜，韓國瑜將回防高雄大本營，蔡英文則在高雄、台中、新北、台北凱道連辦四場大型造勢晚會。

據了解蔡陣營明天（10)日晚間的選前之夜，高雄晚會以「光復高雄」為訴求，凱道晚會則以「團結台灣，民主勝利」為主軸，強調「北高呼應」衝刺關鍵的北、高氣勢。

民進黨台中選前之夜10日晚6點，在台中洲際棒球場旁停車場舉行。現場架設10公尺高的大型天燈祈福造勢。蔡英文總統將連趕高雄、台北場，副總統候選人賴清德出席台中場，隨即趕新北場，最後再趕赴台北凱道與蔡總統合體。

至於親民黨總統候選人宋楚瑜，今天(9日)上午在桃園有車隊掃街行程，到三元宮參拜後，車隊行經楊梅區、平鎮區、中壢區、桃園區；下午則北上到新莊掃街拜票，衝刺選情。

宋楚瑜的女兒宋鎮邁，據稱將在10日選前之夜與父親同台，至於國民黨總統候選人韓國瑜的女兒韓冰是否會幫父親站台，仍是未知數。

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