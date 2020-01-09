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5G競標215回合破千億•持續狂飆　傳因遠傳不縮手頻頻出價

在電信業者不願放手的情況下，推估競標可能會持續到大選之後。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/01/09 14:20
圖/中央社檔案照片

圖/中央社檔案照片

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）5G標金持續狂飆，今(9)日上午標金已站上新台幣1134.65億元，預計最快今天下午就會超越4G第一波競標的金額1186.5億元。

市場觀察，在業者都不願放手的情況下，競標可能會持續到大選之後。

鉅亨網報導，5G 頻譜競標總標金突破 1100 億元，市場傳言稱主要是遠傳頻出價，導致標金不斷墊高，競標金額煞不住。

對此遠傳僅回應稱，遠傳平均每個用戶月傳輸量高達33G，超過業界平均20G，是業界最高，且也簽下5G 專網重要客戶。遠傳不會堅持標滿 100M，但要標足一定頻寬，才能符合客戶需求，現在標金衝到天價，將謹慎評估所需頻寬數量

中央社報導，5G第一波釋照自去年(2019年)12月10日開始競標，底價訂為300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。

5G第一波釋照今天競標進入第22天，上午剛結束的215回合總標金持續上升，來到1134.65億元，距離4G第一波競標的金額1186.5億元，僅差約50億元，最快今天下午有機會跨過這個門檻。

至於最熱門的3.5GHz頻段今天續飆，來到1118.17億元，單一頻段就已突破千億元門檻，每一單位頻寬價格來到42.47億元；28GHz標金暫時停留在16.48億元，1800MHz持續無人投標

市場人士指出，這次競標以中華電信與遠傳電信最為積極，兩者互不相讓；台灣大哥大因為已考量與亞太電信「共頻」因素，在競標上不如其他兩大業者「拚命」；台灣之星則為確保5G入場券，也踩住底線，但5家業者合計頻譜需求仍遠大於270MHz的供給量，因此競標僵持不下。依目前局勢看來，競標在總統大選之前應該無法結束。
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