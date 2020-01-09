默默守護台灣30餘年 韓籍牧師金基文獲永久居留證

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）韓國籍金基文牧師在臺灣宣教奉獻長達 34 年，經衛福部審查符合馬偕計畫適用對象資格，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站行動服務列車於1月3日特地前往臺灣基督長老教會一心教會，依「馬偕計畫」為金牧師頒發外僑永久居留證，表揚他在宗教領域上長期對臺灣人民的貢獻。

金基文於 1985 年來到臺灣宣教，先後參與臺中平和長老教會與高雄一心長老教會的開拓事工，學習臺語及臺灣文化習俗，致力於弱勢家庭及青少年牧導。2002 年起他在高雄市聖光神學院成立宣教研究中心，開設宣教學課程，以培養宣教人才，並讓臺灣教會動員起來，積極推動海外宣教的工作。

金基文在宣教旅程中，三個兒女陸續在臺灣出世。

金基文表示在宣教過程中經歷了許多的艱難，靠著堅定的信仰一一的克服，希望能藉由關懷弱勢與宣教的服務，帶領大家進入更美好的生活。

金基文表示非常感謝能獲得「馬偕計畫永久居留證」，當他知道也可以像臺灣的年長者一樣，享有搭乘國內大眾運輸工具的優惠與長照服務，讓他感受到臺灣朋友的友善及政府的用心照顧。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，馬偕計畫具有崇高及特殊的意義，是政府為感念馬偕博士在我國創建醫院、興辦學校及扶弱濟貧等貢獻。

而對於長期為我國無私奉獻之外籍人士，比照我國老人福利提供搭乘國內大眾運輸工具、進入公立(營)風景區、康樂場所、文教設施優待及長期照顧，希望社會各界能踴躍發掘及推薦在臺灣長期無私奉獻且尚未獲表揚的外籍人士，給他們友善與尊崇的回饋禮遇。