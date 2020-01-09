簡又新專欄–打破刻板印象 審計部親民風與影響力

2018年8月台灣永續能源研究基金會與其他產官學研各界共同發起成立永續發展目標聯盟(A・SDGs)齊心推動聯合國永續發展目標(SDGs)。在今年(2019年)審計部加入後，便邀請聯盟成員參訪審計部。繼參訪過台泥花蓮和平廠、信義集團台北總部、玉山金控人力資源中心及科技大樓、遠東集團亞東創新發展寶特瓶回收工廠，以及台電公司林口發電廠等後，企業永續參訪團此次特別參訪永續發展標竿政府機關—審計部。一般而言公部門較為保守，不願意打開大門提供關於機關工作項目的交流機會；「精彩」與「經驗」是本次參訪後的印象及評價。普遍而言，審計部給人「事後審查」的刻版印象，唯參訪過後完全改觀，我國的審計部已開始發揮事前的「洞察」和「前瞻」功能。「洞察」即事先暸解政府機關如何提升效率達成其施政目標；「前瞻」則是能事前鑑別風險與問題。

每當提及國際化、全球化、全球自理時，台灣因不能參加聯合國相關活動，無法與各國政府一起商議協定，惟其相關決議與國際規範仍可作為施政參考方向。政府存在的重要性是為了「改善民眾」生活，而績效審計可協助政府提升效率與落實永續發展，正面影響民眾生活。

2013年國際最高審計機關組織（INTOSAI）第21屆大會通過的「北京宣言」，載明審計機關最終目標是促進國家的良善治理，並積極倡導審計機關在追蹤及覆核「2030永續發展議程」之角色重要性。2016年第22屆會員代表大會通過阿布達比宣言，提及審計機關需扮演對全球公共事務發聲的角色，促進國家的發展。為此，聯合國決議期許審計機關能提升其職能、推動良善公共治理、促進公共行政績效與透明化，終而發揮「洞察」與「前瞻」功能。

聯合國、國家、各政府機關及公司主動針對各項SDGs狀況進行分析，提供詳細的KPI說明與出版永續報告書。審計機關的職責可促成永續發展，加強與各單位的接觸，將永續概念推展出去；透過監督功能達到教育成效；要求將17項SDGs納入施政範圍內；注重社會責任的報告與透明化。2019年審計部出版「審計部永續發展自我檢視審計報告(Voluntary Departmental Review, VDR)」、開始導入人工智慧(AI)及審計軟體機器人，提升其效率及其精準度，進行政策方向的分析及訂定。鑑別審計部相關利害關係人，涵蓋了監察院、立法院、地方議會、被審計機關、非政府機構及民眾等。隨著時代的發展，審計部除了做好政府管理的角色，並兼具顧客服務導向之角色。審計部藉量化計算出財務績效與社會投資報酬( SROI)，並製播70多部短片積極與各單位與民眾進行溝通與議和，強化政策透明度。

我國施政機關目前對SDGs的瞭解仍顯不足，並且過於重視對單一SDGs的連結。目前全球著重SDGs的整合性分析，並於總預算編列時就連結SDGs。就審計單位而言，整合性分析有利於監督與追蹤。期許大眾給予審計單位支持，得以共同致力社會的永續發展。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出