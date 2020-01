美國伊朗戰爭一觸即發？專家：免驚！避免全面性衝突　台灣航空緊急應變

(台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導)美伊對峙關係持續緊繃,美軍於伊拉克駐守的基地遭伊朗攻擊,然而,專家指出,美伊想避免全面性衝突,不會真正開打。

綜合媒體報導,美軍上週擊斃伊朗軍事指揮官西姆‧蘇萊曼尼(Qassim Soleimani),德黑蘭揚言將採取「嚴厲的報復行動」。美國國防部於今(8)日證實,伊朗朝美伊位於伊拉克的聯合空軍基地發射15枚飛彈,報復上周伊朗將領蘇雷曼尼之死。

聯合指出,伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱是他們所為。美國國防部表示,火箭彈從伊朗發射,目標為伊拉克西部的艾因.阿薩德(Ayn al-Asad)基地以及位於埃爾比勒的另一處基地。

中央社談到,為何目標是阿薩德空軍基地?對伊朗情勢相當熟悉的日本能源經濟研究所中東研究中心副主任坂梨祥說,蘇雷曼尼等2位指揮官被殺害時,有情報指出美軍是以這個基地作為據點進行狙殺;另外,也有可能是相較於美軍駐中東其他基地,阿薩德空軍基地的防備能力較弱。

針對伊朗攻擊的意圖,坂梨說,伊朗是待蘇雷曼尼的送葬追悼活動告一段落時,進行這波報復行動。對伊朗來說,面對最優秀指揮官被美國殺害,「必須進行某種程度報復」,但也並非要讓自己與美國的對立繼續升高。

這次,美國總統川普推特的發文竟一反常態,少了以往濃厚的挑釁意味,他說:「一切都好!伊朗飛彈射向位於伊拉克兩皮軍事基地。傷亡和損害尚在評估之中。目前都好!」熟悉美國安全保障政策的笹川和平基金會首席研究員渡部恒雄說,若只從字面上來看,「讓人解讀川普似乎傳達不想升高事態的想法」。

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.