美國伊朗戰爭一觸即發？專家：免驚！避免全面性衝突　台灣航空緊急應變

（台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導）美伊對峙關係持續緊繃，美軍於伊拉克駐守的基地遭伊朗攻擊，然而，專家指出，美伊想避免全面性衝突，不會真正開打。

綜合媒體報導，美軍上週擊斃伊朗軍事指揮官西姆‧蘇萊曼尼（Qassim Soleimani），德黑蘭揚言將採取「嚴厲的報復行動」。美國國防部於今（8）日證實，伊朗朝美伊位於伊拉克的聯合空軍基地發射15枚飛彈，報復上周伊朗將領蘇雷曼尼之死。

聯合指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱是他們所為。美國國防部表示，火箭彈從伊朗發射，目標為伊拉克西部的艾因．阿薩德（Ayn al-Asad）基地以及位於埃爾比勒的另一處基地。

中央社談到，為何目標是阿薩德空軍基地？對伊朗情勢相當熟悉的日本能源經濟研究所中東研究中心副主任坂梨祥說，蘇雷曼尼等2位指揮官被殺害時，有情報指出美軍是以這個基地作為據點進行狙殺；另外，也有可能是相較於美軍駐中東其他基地，阿薩德空軍基地的防備能力較弱。

針對伊朗攻擊的意圖，坂梨說，伊朗是待蘇雷曼尼的送葬追悼活動告一段落時，進行這波報復行動。對伊朗來說，面對最優秀指揮官被美國殺害，「必須進行某種程度報復」，但也並非要讓自己與美國的對立繼續升高。

這次，美國總統川普推特的發文竟一反常態，少了以往濃厚的挑釁意味，他說：「一切都好！伊朗飛彈射向位於伊拉克兩皮軍事基地。傷亡和損害尚在評估之中。目前都好！」熟悉美國安全保障政策的笹川和平基金會首席研究員渡部恒雄說，若只從字面上來看，「讓人解讀川普似乎傳達不想升高事態的想法」。

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

川普推特發文（川普Twitter）

日本TBS電視台報導，東京大學尖端科學技術研究中心特任助教小泉悠認為，估伊朗擁有的短程及中程彈道飛彈總數約150枚，從這樣的情況來看，用12枚發動攻擊也顯示出伊朗並未全力攻擊，可以視為伊朗僅用部分戰力進行相對節制的攻擊。

BBC中文網報導，亞洲貿易市場中原油價格上漲4.5％至每桶65.65美元，市場擔心這可能破壞中東的石油供應。消息傳出後，所謂的如黃金和日元避險資產大幅上漲。同時由於對日益加劇的中東衝突的擔憂，亞洲股市開盤一度急劇下跌。

台灣航空方面，長榮表示，飛往歐洲的航班均未經過伊拉克上空，自8日起所有往返歐洲航班均已避開伊朗領空，改由其他替代航路飛行，以確保航機安全；華航表示，飛往歐洲客機路徑偏北，皆不會穿越伊朗及伊拉克領空，對於飛行沒有影響，將持續觀察美、伊情勢，並隨時調整飛航路徑。