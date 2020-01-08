【武漢肺炎】南韓爆首例不明原因肺炎疑似病例 患者曾前往武漢和廈門

香港機場已加強入境旅客之體溫檢測。(圖／美聯社) 香港機場已加強入境旅客之體溫檢測。(圖／美聯社)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）中國武漢不明原因肺炎爆發第9天！繼香港和新加坡後，南韓今（8）日出現首例不明原因肺炎疑似病例，患者為中國籍女性，曾前往武漢和廈門出差，目前正在醫院接受隔離治療和檢查。

韓聯社報導，南韓疾病管理本部今日表示，南韓國內出現首例不明原因肺炎之疑似病例，該患者為中國籍女性，去年12月13日至17日曾前往武漢市出差，目前已被移送至盆唐首爾大學醫院接受隔離治療和檢查，健康狀況良好。

報導指出，該名中國籍患者於17日從武漢返回南韓後，於26日前往中國廈門市出差，30日再次返韓，31日起出現咳嗽和喉嚨腫痛症狀，1月2至3日出現咳嗽、發燒和盜汗現象，就醫診斷為感冒，當時的胸部X光檢查結果正常。

之後，該患者又於6日前往京畿道東灘聖心醫院再次接受胸部X光檢查，結果仍為正常，流行性感冒篩檢也呈陰性。但7日就醫時被診斷為肺炎，院方同時向南韓疾病管理本部通報疑似病例。

京畿道保健環境研究院近日對該患者進行的9種呼吸道病毒感染檢測結果均呈陰性，且該女性在武漢期間並未前往與疾病有相關的華南海鮮批發市場，也不曾接觸過野生動物。

目前，疾病管理本部正在調查確切病因，並對與該患者一同出差的同事及其接觸人員進行調查與後續追蹤。