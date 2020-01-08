春節繃緊神經！ 應變中心增派300人全力防堵豬瘟入境

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）非洲豬瘟中央災害應變中心今（8）日表示，農曆春節連假將近，亞洲地區非洲豬瘟疫情未見停歇，迄今已有11個國家陸續發生疫情，除印尼於108年12月13日爆發疫情外，韓國亦持續通報新增野豬案例，農委會主委陳吉仲表示年節期間將跨部會增派300人力支援，搭配5道防線，杜絕非洲豬瘟於國境外。

農委會主委陳吉仲今日前往松山機場視察入境旅客檢疫作業，因松山機場入境旅客主要來自中國大陸、韓國及日本等地，其中中國大陸及韓國為疫區，他提醒在邊境值勤的同仁，面對即將到來的春節入境旅客高峰，絕不可掉以輕心，務必落實執行各項管制措施，防杜疫情於境外。

檢疫人員檢查旅客行李（圖/ 中央社）

本日視察過程中，檢疫犬也成功查出日本旅客攜帶在包裡的豬肉飛機餐，旅客現場主動丟棄，故而沒有受罰。

陳吉仲表示，非洲豬瘟病毒跨境傳播的主要管道就是旅客違規攜帶疫區豬肉製品，面對國人農曆春節送禮及網購高峰，來自境外尤其是中國及越南的臘肉、火腿及香腸等產品傳播疫病的風險很高，邊境把關工作一絲一毫不能鬆懈。

松山機場入境旅客的手提及託運行李，不分來源國一律實施百分百X光機檢查作業，提醒旅客切勿心存僥倖，以免遭受重罰。

非洲豬瘟應變中心表示，在春節期間，各邊境管制單位已經做好萬全準備，兼顧旅客通關順暢與風險管控，各相關部會亦做好各項準備，確保防疫無假期。

應變中心也請國人轉知即將返臺的親友，切勿攜帶肉類產品回國，也不要網購境外肉類製品，以防範非洲豬瘟等海外惡性動物傳染病傳入，全民攜手共同防疫，保障國內畜禽生產安全。