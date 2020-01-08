新北健康促進縣市三連霸 超越六都！

照片由新北市政府教育局提供 照片由新北市政府教育局提供

新北市榮獲107學年度「 地方政府辦理學校健康促進特優縣市」， 日前接受教育部國民及學前教育署公開表揚， 新北市已連續三個學年度獲此殊榮，新北市長侯友宜今(8) 日於市政會議親自嘉勉是六都第一且唯一連霸縣市，備極榮耀。

教育局表示，「健康」是新北市教育施政主軸重點價值，「 健康促進學校」亦是教育局重點工作，健康促進學校計畫針對本市在 學學生健康問題，規劃學校衛生教育方針，期盼透過學校教育模式， 提供學生正確健康知識、態度及技巧， 提升全市各級學校學生的身心健康。

新北市針對視力保健、口腔保健、健康體位、菸檳防制、性教育、 正確用藥、全民健保等議題，推出計畫，全市推動執行， 強調戶外活動戴帽護眼、落實餐後潔牙、在校運動150、 師長不以含糖飲料(甜食)作為獎勵措施等推動重點， 並與衛生局合作辦理校園拒菸教材及愛滋病入班宣導， 結合增能研習、校群訪視、行動研究、環境營造等推動策略， 雖過程備極辛苦，但成效卓著：近3年國小生裸視視力不良率、 齲齒率逐年下降、體位適中率逐年上升， 國中生整體吸菸率逐年下降，高中職生整體吸食電子煙率逐年下降， 顯見政策介入確實有助於改善學生健康， 為孩子的未來奠定下良好的基礎。

此外， 新北市也自108學年度起提出針對偏遠地區學校學生健康問題， 特別推動偏鄉健促學校實驗方案，提供設備資源、專家赴偏鄉支援， 以目標性、區域共好、資源共享方式， 幫助偏遠地區學生促進健康成長。