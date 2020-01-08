新北市長、雲林縣長同台促銷雲林茂谷柑

年節將近，也是茂谷柑上市的季節，雲林縣長張麗善8 日與斗六市農會、 古坑鄉農會帶新上市的茂谷柑禮盒到遠東百貨板橋中山店發表。 新北市長侯友宜大讚茂谷柑甜美多汁，把握年前向產地農會訂購。

新北市政府與雲林縣合作，今(8)日在遠百板橋中山店1樓廣場辦 理「新北享家Bar台首場：雲林茂谷柑上市記者會」， 邀請雲林同鄉會一同品嚐季節限定的好滋味。新北市長侯友宜表示， 在新北市的400萬人口中， 囊括了許多來自全台灣各縣市的民眾在此認真打拼。 為讓各方的市民朋友在異鄉也能嚐到家鄉的溫暖，市府藉農產品「 通路三箭」行銷各地優質農特產。 之前與雲林縣合作推廣文旦柚及辦理新北享家Bar台－ 雲林週展售會，都獲得雲林鄉親熱烈迴響。 這次張縣長特別在農曆年前，帶著剛上市的茂谷柑，祝民眾「 柑禧發財，好運來」。雲林茂谷柑皮薄呈深紅橘色，帶有喜氣， 圓滾滾外型象徵一家團圓，經試吃後，果肉多汁甜度高， 讓大家可以「吃甜甜，過好年」。光新北市農會就已經訂購了16噸 。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣旅居新北市人口超過70萬人， 與雲林全縣人口相當，是雲林旅居人數最多的縣市， 且新北市擁有超過400萬的人口，是全國最大的農產品需求市場， 雙方長期以來已有很多的合作， 希望未來兩縣市間的合作能更為密切， 將更多的雲林良品推廣到北部，透過今日的推廣活動， 可以讓旅北的雲林同鄉吃到雲林優質的茂谷柑產品， 希望大家踴躍採購，也希望全國的民眾多多購買雲林優質的茂谷柑， 讓辛苦的果農們能有更好的收入，大家也大吉大利過個好年。

農業局長李玟表示，新北市身為全台最大的消費地， 秉持著先創通路，再開農路的精神，透過「享家Bar台」展售會， 推廣各縣市以及本市優良農特產，開拓全台農產品銷售管道， 讓市民享用家鄉美味優質、經濟實惠的新鮮農產品。 本次特別結合新北果菜公司、新北市農會真情食品館聯合銷售。 相關訂購資訊可洽產地斗六市農會(訂購專線：05- 5322122)、古坑鄉農會(訂購專線：0988- 669862)。新北市農會真情食品館（http://www. ubox.org.tw/）、新北果菜臉書粉絲頁（https: //reurl.cc/Wldg5）。