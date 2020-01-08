2020獨領風潮！信保基金與北富銀等五大銀行合推「送保即時通」

迎接2020到來，為助力中小企業蓬勃發展， 財團法人中小企業信用保證基金(以下簡稱信保基金)昨(7)日舉 辦記者會， 宣布與台北富邦銀行等五大銀行合作推出全新間接信保系統「 送保即時通」，可望大幅縮短信保基金審核時間並提高送保成功率。 會中由信保基金董事長李耀魁、北富銀總經理程耀輝及台新銀、 第一銀、合作金庫、臺灣中小企銀共同發表新系統， 希望透過數位科技的嶄新運用為中小企業即時送上成長東風， 再造企業融資新里程碑。

信保基金成立以來，致力解決既往中小企業「融資難、融資慢、 融資貴」的問題，充分發揮促進經濟發展、維繫社會安定的作用。 今年度在北富銀等合作金融機構的協力下，信保基金預計將再協助1 2萬家中小企業取得1兆3,700億融資，穩定128萬個就業機 會。

北富銀總經理程耀輝表示， 中小企業是台灣經濟發展重要的動能來源， 北富銀向來重視中小企業融資業務，不僅為本次「送保即時通」 首批開通銀行， 更是全台第一家與信保基金進行批次保證業務系統對接的銀行。 而在信保基金推出的「中小企業千億保」專案中， 北富銀送保融資總金額為民營銀行第1名， 近三年送保金額及信保餘額平均皆有雙位數成長， 以專業與創新能力持續優化融資商品與服務， 協助中小企業穩健發展。

此外，北富銀還創新開發出全台首創智能融資系統「新興智能貸」， 具備「快、準、省」三大特色， 客戶不僅可以享受移動工具上門獻策的便利，其中的「測字館」 功能可以與銀行客戶信評系統及聯合徵信中心遠端連線進行行動案件 徵信，即時得知出精準的可貸額度及申貸利率條件，配合AI人工智 能授信審查，只要文件備齊最快三日即可迅速核貸， 自動化的流程設計讓整個申貸流程更簡便順暢，再搭配隨借隨還、 按日計息方案，可讓資金運作更加精打細算， 可說是中小企業資金調度的最佳幫手。

除了「新興智能貸」， 北富銀也把流程自動化概念運用在信用卡的線上申辦及審核流程中。 以北富銀J卡為例，如果是北富銀存戶或舊卡友進行線上申辦， 系統將自動識別客戶身分並自動連結銀行資料庫與聯徵中心進行信用 查核校驗，最快三分鐘即可核卡， 簡易流暢的申辦體驗讓卡友建立起良好的第一印象，再搭配J卡超高 回饋率與回饋無上限的貼心特色，推升12月發卡達30萬張， 創下金融同業近14年來歷史新高。

未來，北富銀將持續運用科技推出更多創新商品與服務，包括結合「 開放銀行(Open Banking)」概念介接政府各項平台，簡化服務申辦流程； 導入自動線上學習機制，讓商品能更智能適配客戶的個性化需求， 並強化銀行對市場風險的控管及授信策略的即時調整、 積極擴大智能化應用，為企業及民眾帶來更愉快便利的金融體驗。