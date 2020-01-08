2020年首次「半影月食」　11日凌晨登場　歷時4小時8分鐘

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）本週六（11日）凌晨將發生「半影月食」，這也是今年4次半影月食中的第1場，預計1時5分開始，屆時天文館將透過專業望遠鏡全程轉播，讓民眾清楚看到。

天文館指出，1日凌晨的「半影月食」為2020年4場中的第1場，非洲、歐洲、澳洲與亞洲（含台灣地區）全程可見，最大半影食分為0.92，於1時5分開始，3時10分食甚，5時14分結束，歷時4小時8分鐘。

所謂半影月食是指月球從地球的半影區通過，由於半影區還是有陽光照射，月球看起來與滿月無異，僅是亮度降低使月球變得稍暗一些，肉眼不易分辨差異，但以攝影方式就很容易看出變化。

圖取自台北天文館網站。

不過由於這次半影月食發生時，月球從地球半影北緣通過，這使得比較接近地球本影的月球南端（第谷坑一帶）會在食甚前後變得比較暗，肉眼也能看得出來這樣的明亮變化，台北天文館也將透過專業望遠鏡全程攝影轉播，讓民眾能清楚看出半影月食的現象。

天文館提醒，月球本身非常容易拍攝，以相機、錄影機甚至手機都可以取得不錯的影像，只是提醒：攝影設備最好利用腳架固定，相機並以快門線進行拍攝，手機的話可以開啟自拍模式，以免因為影像晃動而模糊。

此外，本次月食發生時，月球是由天頂偏西位置逐漸西沈，故觀測時需挑選西方至西北方沒有遮蔽物的地點，以免月球被遮蔽物擋住而無法全程觀察。