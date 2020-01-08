【台灣2020大選】總統選舉人數40至49歲居冠　逾374萬占近二成　

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉將在11日舉行 ，由於今年政黨票上有19個政黨，選票長度創紀錄達 76.5公分。 中央社記者... 第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉將在11日舉行 ，由於今年政黨票上有19個政黨，選票長度創紀錄達 76.5公分。 中央社記者盧太城台東攝 109年1月8日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）中央選舉委員會7日公布第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉人人數，總統副總統選舉人人數為1931萬1105人、不分區立委選舉人人數為1931萬2105人、區域立委選舉人人數為1880萬6913人。

中選會說明，在總統副總統選舉方面，臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市等6直轄市選舉人人數達1,337萬6,945人，占總選舉人人數將近七成為69.27%，其中又以新北市選舉人人數332萬1,459人最多，其次為高雄市選舉人人數為229萬9,558人。

另外，臺北市及臺中市選舉人人數皆超過200萬人，分別有216萬7,264人及225萬1,064人，而桃園市及臺南市選舉人人數也有100萬人以上，分別為178萬755人及155萬6,845人。

至於總統副總統選舉人年齡層分布，其中以40至49歲居冠，有374萬3,492人，其次為50至59歲有363萬2972人，最年輕的20至29歲選舉人數有311萬9456人。百分比如下：

據《中央社》報導指出，若投開票所由一組人員進行開票，將依總統副總統、區域及原住民立法委員、全國不分區及僑居國外國民立法委員選票次序開票。

若投開票所管理員達8人以上者，才會分成2組開票，分別以「男聲」、「女聲」分組唱呼為原則，避免相互干擾，將先開總統副總統與區域及原住民立法委員選票，接著再開全國不分區及僑居國外國民立法委員的選票。

首投族看過來！

「如何投票」? 根據中選會資訊，有五點要注意：1. 攜帶國民身分證、印章和投票通知單；2. 出示身分證給工作人員檢查；3. 簽名或蓋章領取選舉票；4. 進入圈選處，使用選委會的圈選工具圈選；5. 將選舉票投入票匭，內容勿讓人看到。