從雞排看臺灣 留臺印尼僑生的青春冒險

來自印尼的僑生陳麗娜(右)、劉益宏(左)就讀國立暨南國際大學，認為在臺學習最大的收穫是中文能力大幅提昇 來自印尼的僑生陳麗娜(右)、劉益宏(左)就讀國立暨南國際大學，認為在臺學習最大的收穫是中文能力大幅提昇

長相甜美的陳麗娜來自印尼蘇門答臘省巨港市，她目前是國立暨南國際大學觀光休閒與餐旅學系的大三學生，也是現任暨南大學印尼同學會會長。陳麗娜與就讀教育政策與行政學系大四的劉益宏，兩個人都是來印尼的僑生，他們的家庭都是世代僑居在印尼的海外華人，談到以前對於臺灣的印象，倆人異口同聲地說：「雞排和珍珠奶茶！」因為居住的區域以華人佔多數，臺灣特色小吃在當地相當受到歡迎，也成為當地民眾提及臺灣的第一印象。

至於為何選擇來臺灣就讀大學？他們不諱言地表示身邊有許多朋友因為優渥的獎學金選擇到中國讀書，印尼華人家長普遍看好中國經濟發展，加以大專院校對外的行銷包裝良好，並且提供留學生較佳的求學待遇，因此許多印尼華人子弟選擇到中國讀書。陳麗娜和劉益宏之所以選擇來臺灣讀書則是因為家裡長輩對於臺灣抱持著較為友好的感受，支持他們來臺灣求學。實際來臺灣讀書之後，他們覺得臺灣給予留學生比較大的彈性空間，例如可以在外打工賺取生活費用，對於留學生的經濟來源予以許多幫助，他們也肯定臺灣整體的就業環境較為完善，能夠讓在外工讀的留學生得到完整的保障與福利。

因為印尼曾有過長期的排華運動，因此當地華語文的學習管道和資源較為缺乏，導致印尼僑生的華語能力普遍較弱，這也成為他們在臺灣求學時的一大難處。針對華語能力較差的僑外生，國立暨南國際大學開設了初級與中級的華語文教學課程提供學生選修，對於僑外生增進華語文能力頗有助益。劉益宏也提及修習系上課程時，如果真的遇到因為語文能力不佳而跟不上進度的狀況，他會向教授說明狀況並請教授提供學習的建議與方法。他說：「大部份的教授都很樂於幫助學生。」相較於印尼國內大學的教學方式，臺灣的大專教師偏好讓學生進行分組合作報告，也能讓他們增加與其他同學合作的機會，同時提昇自己的華語溝通能力。

目前在國立暨南大國際學就讀的印尼僑生大約有四十多人，校內的印尼同學會社團提供了交流與相互援助的管道，同時也是印尼僑生在臺灣求學的生活重心，舉凡迎新送舊、國際週、公益週……等活動，印尼僑生無不撥出空檔積極參與。陳麗娜認為在外工讀和學習辦理社團活動的經驗，讓她成為更有責任感的人，同時也享受辛苦付出後獲得的成果。提到來臺讀書最大的收穫？倆人不約而同地說：「中文能力提昇是最有幫助的一件事。」他們分享了身邊朋友無論留在印尼或是臺灣工作，都因為中文與印尼文雙向的溝通能力得到了較佳的工作機會，未來他們也希望能夠發揮個人長才，逐步實現自己的夢想。（新聞轉載自新住民全球新聞網）