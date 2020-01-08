台印尼直聘制度 減掉「高額仲介費」移工感恩

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）印尼移工今年7月起可透過直接聘僱來台工作，相對於傳統透過仲介聘僱，直聘讓台灣製造業雇主節省許多等待時間，也減輕移工的經濟負擔。目前約有25名移工透過直聘來台，有台灣企業預估2020年將至少會再直聘100名移工。

中央社記者2019年12月30日訪問印尼海外勞工安置暨保護局（BNP2TKI）局長唐天，他表示印尼與台灣勞動部合作推動直聘新制，協助雇主自行聘僱印尼移工，避免遭仲介居中剝削。雖然目前受益人數有限，但會繼續推動。

傳統的仲介聘僱方式中，勞資雙方皆需要繳納大筆仲介費用，造成移工尚未出國，便已背上龐大債務。而直接聘僱方式，除了可省下仲介費用外，由於採取專案處理，2個月內需完成所有程序，比透過仲介處理還要快速。

目前透過直聘制度來台的25名移工中，11人任職於台灣的新光紡織及和友紡織，未來還有14名移工來台前往上述2家公司工作。

有台灣企業準備透過直聘制度招募至少100名移工來台工作。

勞動部「直接聘僱聯合服務中心」以單一窗口概念，簡化流程服務，協助雇主自行聘僱外籍勞工，並建置「直接聘僱跨國選工管理服務網路系統」，結合網路與移工來源國人力資料庫結合，提供雇主直接線上選工。

勞動部表示，直接聘僱方式需要雇主自行申請處理許多手續，而後續若移工有任何問題，也需要自行處理，所以採用直聘的雇主相對少點。

但是此制度只適用於從事製造業的印尼移工，家庭看護工等仍然需要透過仲介來台。