【台灣2020大選】政黨票長76.5公分創紀錄　選民人數六都約佔7成

2020大選的選票，7日晚上運抵台東縣政府，8日上午再隨同客機空運到蘭嶼、綠島。中央社 2020大選的選票，7日晚上運抵台東縣政府，8日上午再隨同客機空運到蘭嶼、綠島。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉即將在本周六11日舉行，選票今(8)日空運到蘭嶼、綠島，由於今年政黨票上有19個政黨，選票長度創紀錄達76.5公分，運送過程中選務人員抱得相當吃力。

正副總統和立委選舉選票，昨（7)日晚上運抵台東縣政府。中央社引述台東縣選委會一組組長蘇基山今上午表示，因氣象預告鋒面將到，明天（9日) 飛機和船運可能無法通行，昨晚漏夜清點蘭嶼、綠島選票，今天上午再隨同客機順利送達。

蘇基山表示，除了蘭嶼、綠島外，台東市選票也會在今天清點結束，送到市公所，其餘鄉鎮會在明天陸續完成。

選務人員今上午在台東縣政府大禮堂清點選票，蘇基山表示，政黨票長達76.5公分，讓選務人員在運送過程中抱得相當吃力。4年前選票上有18個政黨，政黨選票73公分，今年19個政黨，選票76.5公分再創紀錄。

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另外中選會昨（7）日公布第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉人的人數統計。總統副總統選舉人人數為1,931萬1,105人，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉人人數為1,931萬2,105人，區域立法委員選舉人人數為1,880萬6,913人，平地原住民立法委員選舉人人數為19萬9,833人，山地原住民立法委員選舉人人數為21萬5,115人。

中選會透過新聞稿說明，在總統副總統選舉方面，臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市等6直轄市選舉人人數達1,337萬6,945人，占總選舉人人數69.27%，其中又以新北市選舉人人數332萬1,459人最多，其次為高雄市選舉人人數為229萬9,558人，另臺北市及臺中市選舉人人數皆超過200萬人，分別有216萬7,264人及225萬1,064人，而桃園市及臺南市選舉人人數也有100萬人以上，分別為178萬755人及155萬6,845人。

在總統副總統選舉人年齡層分布方面，以40－49歲居冠，有374萬3,492人，其次為50－59歲，有363萬2,972人。