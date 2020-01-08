時隔33年沖繩爆發豬瘟　阿古豬也中標

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）日本沖繩爆發豬瘟疫情，這是該縣33年以來首度出現豬瘟，縣政府決定撲殺該養豬場及其他疑似遭到感染的養豬場之豬隻，目前初估至少1800頭以上家豬，包括當地特有種「阿古豬」。

共同社報導，日本沖繩縣政府今（8）日宣佈，該縣宇流麻市養豬場有家豬感染豬瘟（CSF）。這是該縣自1986年10月以後、近33年來首次出現豬瘟，縣政府決定對養豬場及疑似遭到感染的其他養豬場，共1800頭以上家豬進行撲殺作業。

沖繩縣政府表示，位於宇流麻市一間養豬場於6日向縣方通報，有豬隻出現下痢等症狀死亡，縣政府立即進行簡易檢測，結果呈陽性反應，中央政府再透過基因檢測確定相關病症。

豬瘟是家豬和野豬特有的家畜傳染病，會出現發燒、食慾不振等症狀，特點為具有高傳染性和高致死率。豬瘟不會傳染給人，即便食用感染的豬肉也對人體沒有影響。

2018年9月岐阜縣再度發現豬瘟疫情後，接連擴散到以中部地方為主的1府8縣養豬場，包括埼玉、福井、山梨、長野、愛知、三重等縣；這是日本自1992年熊本縣爆發豬瘟以來、時隔26年再次出現疫情；日本政府以發生地域為優先對象，持續替豬隻注射疫苗，希望防止疫情繼續蔓延。