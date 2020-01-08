【武漢肺炎】香港理大中國學生疑染肺炎 校方消毒宿舍

香港衛生單位已加強整體抵港旅客的防疫工作，以及武漢到港列車和閘口已設有設備及相關人員監測及加強防控。（圖／美聯社） 香港衛生單位已加強整體抵港旅客的防疫工作，以及武漢到港列車和閘口已設有設備及相關人員監測及加強防控。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）中國湖北省武漢出現不明原因的肺炎，多日來香港地區也爆出30宗疑似個案，造成全港人心惶惶。繼香港中文大學及香港演藝學院傳出疑似相關病例後，理工大學昨（7）日晚間也證實，一名學生曾到過武漢，回到香港前曾經發燒，目前情況穩定，但仍有咳嗽，校方已經將個案通知衛生防護中心。

《香港01》報導，理大學生會引述校方回應指，該名學生於返港前已退燒，回港後咳嗽，並已前往大學醫療保健處就診。該學生目前情況穩定，理大已將個案通知衞生防護中心。

理大表示，由於該名學生是理大紅磡灣宿舍宿生，校方已加強校園和宿舍內特別清潔及消毒，並建議剛從武漢回港的員工及學生，回港後14天應密切注意體溫及身體狀況，並戴上外科口罩，如有不適，應立即求診，並知會校方。

近日來香港院校陸續復課，《香港01》向各大院校查詢有關應對武漢不明肺炎的措施。嶺大、中大、理大、浸會大學、教育大學、城市大學和科技大學等校均表示，校方已加強校園、宿舍內的清潔和消毒，並提醒學生和教職員要注重個人和環境衛生。如有懷疑個案，校方亦會按照衞生署的指引通報。

中大校方昨日也已針對武漢不明肺炎一事召開內部緊急會議，討論如何應對；亦有宿舍實行自願隔離措施，從武漢回港學生可按照個人意願，獲安排入住一人房。