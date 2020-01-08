2020台北燈會首創雙主燈 「躲貓貓」攜手「展風神」2月8日登場

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）2020台北燈節將於2月8日元宵節登場，今年首度以東西雙主場概念，規劃西門、南港2個主展演區，今年西門區主燈「躲貓貓」，原本生肖的主角鼠寶寶，將與比牠身形龐大的貓咪共同展演，民眾可穿梭在作品的下方，整件作品總高度達9公尺，也是近年在西門町最高的主燈。

今年台北燈節把過去3年在西區舊城的展演區域，沿著捷運板南線、台鐵、高鐵的路線，延伸帶到台北東區南港三鐵共構的站區附近，新開闢一個主展演區，呈現東西串聯轉洞的概念。

2020台北燈節主視覺海報將「2020」轉化為象徵臺北市「東西攜手」的相連結構，更呼應鼠年，由發光的鼠洞串起東、西兩區，彷彿穿梭在兩地看燈的民眾。

今年東西雙場域的主燈，東區南港主展演區被定調為「生猛、不受拘束」，以寬達九米的「展風神」(tián hong sîn)作為主燈。設計師從最能代表台灣人生活象徵的機車發想，將其變形成有雙腳與翅膀的造型，象徵著離開故鄉來到都市的民眾，如老鼠般在台北巷弄穿梭，尋找實現夢想的可能。

東區南港主展演區主燈「展風神」（圖/ 台北市觀傳局）

「展風神」造型上更使用了充滿台味獨特的孔雀燈、燈管、檳榔攤燈具等組成，雙翅則是台灣四處可見的鐵皮屋建材如透明浪板、角鋼等等，後方的各式招牌，象徵台灣街道景象，營造出強烈的視覺感受

而充滿童趣的西區主燈「躲貓貓」，突破過去燈節單一生肖形象的限制，以夢幻與童真的元素，在西門町街頭打造一個巨大的夢境場景。原本生肖的主角鼠寶寶，將與比牠身形龐大的貓咪共同展演，民眾可穿梭在作品的下方，整件作品總高度達9公尺，也是近年在西門町最高的主燈。

西區主燈「躲貓貓」（圖/ 台北市觀傳局）

林舜龍表示，鼠寶寶將以空飄氣球的方式，與透明FRP打造的大貓咪，在燈節期間，以每半小時的燈光秀共同展演這充滿童趣的故事，他也透露，貓咪的白色貓毛，將以大量的瓶刷及光纖材質製作，展現更接近真實的趣味感。

燈節期間，主燈附近的主舞台，除了2月8日開幕典禮，每晚6點到10點的整點，也有FOCA福爾摩沙馬戲團與主燈燈光秀共同演出。