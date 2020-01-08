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【快訊】烏克蘭波音737客機自伊朗起飛後墜毀 機上170名乘員無人生還

這架737疑似因為機械故障墜毀。

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By 宇妍, 台灣英文新聞
2020/01/08 13:50
圖/aljazeera.com

圖/aljazeera.com

更新時間: 2020-01-08 13:50

首次發稿: 2020-01-08 12:05

（台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 根據伊朗國營電視台最新消息，這架波音737-800客機上所有乘員都不幸喪命，無人生還。至於機上當時搭載的人員數字，各媒體報導不一，有的說至少170人，也有媒體指出有176人。最初的報導則稱有180人。

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【快報】烏克蘭波音737客機自伊朗起飛後墜毀　180旅客與機組員生死未卜

（台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 最新外電指出, 一架載有180人的烏克蘭波音737-800客機，今天從伊朗首都德黑蘭起飛準備前往基輔時，疑似因為機械故障墜毀。

有外電報導稱這架編號 PS752的飛機，是當地時間清晨6點(台灣時間8日上午10時30分左右) 從何梅尼機場 ( Imam Khomeini airport)起飛僅3分鐘之後，就從雷達螢幕消失，機上180名乘客和機組員目前情況不明。

這起離奇的墜機事件，發生在伊朗空襲美軍駐伊拉克基地數小時之後。英國每日郵報的報導稱，有目擊者看到飛機起火並且發生爆炸。
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