【快訊】烏克蘭波音737客機自伊朗起飛後墜毀 機上170名乘員無人生還

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 根據伊朗國營電視台最新消息,這架波音737-800客機上所有乘員都不幸喪命,無人生還。至於機上當時搭載的人員數字,各媒體報導不一,有的說至少170人,也有媒體指出有176人。最初的報導則稱有180人。

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 最新外電指出, 一架載有180人的烏克蘭波音737-800客機,今天從伊朗首都德黑蘭起飛準備前往基輔時,疑似因為機械故障墜毀。

有外電報導稱這架編號 PS752的飛機,是當地時間清晨6點(台灣時間8日上午10時30分左右) 從何梅尼機場 ( Imam Khomeini airport)起飛僅3分鐘之後,就從雷達螢幕消失,機上180名乘客和機組員目前情況不明。

這起離奇的墜機事件,發生在伊朗空襲美軍駐伊拉克基地數小時之後。英國每日郵報的報導稱,有目擊者看到飛機起火並且發生爆炸。

