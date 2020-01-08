中國幼兒園早餐驚現霉點 園方：多喝水運動排出毒素就好

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導）廣東佛山幼兒園有家長發現，孩子早餐吃的花卷居然發霉了，向學校投訴後園方代表只回應，目前沒有出現症狀，請小朋友多運動多喝水就能排除毒素，讓家長相當憤怒。

綜合媒體報導，廣東佛山一家幼兒園，每年需繳交的費用高達人民幣25560元，折合新台幣約11萬元。雖然學費如此高昂，校內的飲食卻很平價。1月2日一名大二班的家長送孩子上學時發現，孩子早餐的花卷居然出現明顯黑霉點，詢問之後，老師馬上將花卷拿走。

但該家長已經在群組中告訴其他家長此事，在組裡詢問老師原因未果，許多家長便來到學校要求園方解釋。

有家長調查花卷後發現，該生產廠家就曾2次因食安問題被佛山市食監局開罰。而發霉的花卷是2020年1月1日生產的，距離發現霉點的時間只差1天，是什麼原因讓花卷發霉的？

黃姓家長表示，當時園方代表只回應，以自己30幾年的幼教經驗來看，孩子吃了也沒事，不需要檢查，多喝水、多運動，排毒出來就好了。讓在場家長們難以置信。

在警方、教育及監管單位到場後，園方立即改口要讓孩子做健康檢查，費用由園方承擔，並積極與家長協商解決方案。

三方最終簽訂承諾書，就體檢及今後監管食品安全部分列出明細，包括組成家委膳食委員會，不定期進行突擊檢查，每天至少2人檢查上午採購的食材及陪餐等。

該發霉花卷已經送往食品監督局進行鑒定，結果將於1週後出爐。