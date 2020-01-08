台灣疾管署：新增2例麻疹個案　北部個案曾前往Uniqlo

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾管署公布國內新增2例境外移入麻疹確定病例，分別為北部20多歲女性及中部9個月大女嬰。其中北部個案於可傳染期間曾前往三重和蘆洲等地，提醒同時段出入相同場所的民眾，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應儘速與衛生單位聯繫。

疾管署表示，國內新增2例境外移入麻疹確定病例，分別為北部20多歲女性及中部9個月大女嬰。其中北部個案為日前確診菲律賓境外移入病例(北部40多歲男性指標個案)可傳染期間之旅遊接觸者；而中部個案曾與家人至越南探親，返國前已出現發燒、鼻炎、口腔有白點等症狀。

北部20多歲個案與日前確診菲律賓境外移入病例（(北部40多歲男性指標個案)）於去年12月14日至21日隨旅行團至義大利威尼斯旅遊，個案返國後於12月30日出現出疹、喉嚨痛、頭痛、腹痛等症狀，31日自覺發燒，由衛生單位安排就醫採檢，於今年1月3日確診。

中部9個月大個案去年9月下旬與家人至越南探親，12月31日在越南當地因間歇性發燒、鼻炎、口腔有白點等症狀在當地就醫，1月1日返國後因高燒及呼吸急促於2日就醫後收治負壓隔離病房並通報，經檢驗於6日確診。

疾管署提醒，由於2名個案可傳染期間曾有公共場所活動史，提醒曾於附表時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天(自最後接觸日起算)，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應儘速與衛生單位聯繫，由其安排就醫，以降低病毒傳播風險。

圖／疾管署。