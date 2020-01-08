【更新】伊朗今兩波空襲美軍基地: 嗆美國若反擊、將轟炸以色列與杜拜

7日有大批伊朗民眾聚集在街頭, 向遭美國狙殺的二號領袖蘇萊曼尼致敬 (美聯社) 7日有大批伊朗民眾聚集在街頭, 向遭美國狙殺的二號領袖蘇萊曼尼致敬 (美聯社)

更新時間: 2020-01-08 13:30

首次發稿: 2020-01-08 09:00

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 伊朗今天對駐伊拉克美軍基地進行報復性空襲後，再度放狠話稱，如果美國再次回擊伊朗，伊朗就會轟炸以色列和阿拉伯聯合大公國最大城市杜拜。

美國聯邦航空總署( Federal Aviation Administration, FAA) 在台灣時間今早(當地時間7日晚間) 宣布，除了軍機之外的美國飛機應避免在伊拉克、伊朗領空飛航，同時也應避開波斯灣(Persian Gulf) 與阿曼灣(Gulf of Oman)上空。

新加坡航空公司今天稍早也宣布，該公司所有航線將改道，以避開伊朗領空。

受到伊朗空襲伊拉克美軍基地的消息影響，紐約 WTI 原油期貨一度飆漲4%，稍後才微幅拉回。

亞股今早重挫，日股一度大跌近600點，而台股開盤一度失守11800關卡。

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【快訊】伊朗今兩波報復空襲 對伊拉克美軍基地發射十多枚彈道飛彈

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 美國總統川普日前下令美軍採取無人機空襲行動，在巴格達擊斃伊朗二號領袖蘇萊曼尼將軍。伊朗也在台灣時間今天(8日)清晨6時30分左右，採取報復行動。美國國防部也證實此項訊息。

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社(Tasnim news agency）指出，大約一個小時後，伊朗又進行了第二波空襲。

綜合CNN與BBC與多家外電報導，伊朗今天對伊拉克境內兩處基地發射至少十多枚彈道飛彈，當地也是美軍駐紮的基地。

目前還不清楚是否造成傷亡或其他損害，美軍正在確認當中。

不過英國每日郵報的報導指出，伊拉克阿薩德空軍基地（Al-Asad Air Base）遭到至少35枚飛彈攻擊。