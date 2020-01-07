政策引爆A股 紅包行情火熱

2020年陸股延續去年12月底的人氣，新春開紅盤， 上證指數不僅突破8個月以來新高位置，更有機會挑戰3,100點 整數關卡。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，整體來看， 隨著外部影響因素落地，加上中國政策穩增長力度加強，鼠年A股紅 包行情值得期待。

粘瑞益指出，隨著美國降息釋放流動性，人行調降MLF與LPR利 率，MSCI調升A股權重生效，北向資金持續淨流入，A股持續受 到市場關注。加上外部影響因素如中美即將簽訂首階段的貿易協議、 英國選舉結果有利有序脫歐等不確定性因素降溫， 中國政策穩增長力度加強，及資本市場對外開放增加，中期A股有望 逐步走穩，看好電子科技及消費類股的表現，將是中國政策推動下， 相對受惠的族群。

A股紅包行情可望延續漲勢的三大關鍵，首先是政策條件鬆綁，A股 交易量回溫，粘瑞益表示，上海期貨交易所從2020年起將放寬對 產品合約交易倉位限制，以鼓勵交易活動並提高市場的參與度，調整 37家A類期貨公司限倉比例，從目前的25%調升至35%（ 上海國際能源交易中心(INE)的產品合約除外)， 透過期貨交易政策的放寬之下，將有助提高金融市場交易的熱絡度， 並有望帶動股市成交量能的增加，

第二關鍵則是重大基礎建政策，去年12月26日召開交通運輸領域 年度工作會議，預期2020年將完成鐵路投資約8,000億人民 幣，公路、水路投資約1.8萬億人民幣，民航投資約900億人民 幣。此外，港口集裝箱鐵水聯運量增長12%以上， 鄉鎮快遞網點覆蓋率達98%，全面落實「十三五」 規劃各項目標任務，中國2020年基建投資將持續進行， 擴張性財政政策將支撐中國經濟。

第三關鍵則是資金行情增溫，將帶動A股行情，粘瑞益指出，隨著M SCI與富時羅素持續調高A股權重，也讓全球資金持續流入中國A 股，根據東方財富網統計，截至2019年12月24日止，近1個 月北向資金淨流入664.56億元，其中滬股通淨流入338. 62億元，深股通淨流入325.94億元。 自滬股通與深股通開通以來，北向資金淨流入額突破9,000億元 ，達到9,845.30億元，接近兆元人民幣水準。

在A股後市不看淡下，粘瑞益建議投資人可採取拉回逢低布局策略， 以大型A股ETF作為核心部位，如富邦上証(股票代號：0062 05)、富邦深100(股票代號：00639)，搭配富邦中証5 00(股票代號：00783)，掌握中小型A股之後市契機。