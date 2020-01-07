陽明山箭竹筍採筍證 即日起開放申辦

陽明山國家公園一般管制區範圍內採摘箭竹筍， 自即日起開放跨區申辦，凡新北市淡水、三芝、石門、金山、 萬里區內符合採摘箭竹筍資格的農民皆可向本市各區公所提出申請， 受理期間為即日至109年9月30日止，有效期為2年。

農業局長李玟表示，箭竹筍屬禾本科多年生作物，別名箭竹仔、 箭筍、劍筍，富含纖維質、蛋白質、水分，以及維生素A和C， 有助腸胃蠕動、促進新陳代謝，其低熱量、低脂肪的特性， 是最佳養身食材之一。陽明山箭竹筍為野生自然生長， 品質新鮮且口感水嫩，除了常見的箭筍炒肉絲外， 整支帶籜燒烤或煮雞湯亦各有風味，故深受饕客們喜愛。

農業局表示，採陽明山區箭竹筍對早期附近農民意義非凡， 除可補充日常食物不足，亦可販賣補貼家用， 故採筍已有相當久遠的歷史，目前每台斤價格約200元， 農民大多販售給當地的餐廳，或在農曆春節前後於市區攤販販售， 民眾若想品嘗限量的當季美味，不妨屆時尋訪當地市場。

依據「陽明山國家公園範圍內申請採摘箭竹（包籜矢竹） 筍作業要點」規定，申請採筍人應具有農民身分， 且農地位於陽明山國家公園範圍內，或設籍於本市的淡水區（ 水源里、樹興里）、三芝區 (興華里、店子里、圓山里)、石門區 (山溪里、乾華里)、金山區 (兩湖里、重和里)、萬里區 (磺潭里、雙興里、溪底里)等12個里， 符合前述資格的農民或其配偶及年滿18歲的直系親屬，皆可申請， 惟每戶不得超過四人。採筍證有效期間為2年，限本人使用， 採筍時應隨時攜帶並接受查驗，且不得轉讓或租借，違者將取消資格 3年。

另每年開放兩期的採筍期：第一期自109年2月15日至4月15 日，第二期自109年8月1日至9月30日。採摘地區， 以國家公園內一般管制區為限，未經核准，私自竊取、收受、 販售者，恐觸犯相關法令，請民眾注意!