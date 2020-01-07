畫出繽紛人生 梁玉燦80回顧展

由新北市政府文化局主辦之「繽紛粉彩：梁玉燦80回顧展」，由粉彩藝術大師－梁玉燦老師領銜，展出歷年代表作品約70幅粉彩畫，帶來燦爛繽紛的視覺體驗。

藝術家梁玉燦在58歲時(1998年)退休後開始接觸粉彩畫，回憶起當初開始作粉彩畫，只是為了規劃退休後的生活，卻從此改變了後半部人生。其作品獲獎無數，獲頒法國國際粉彩沙龍聯展之「傑出畫家獎」，紐約奧杜邦藝術家協會全美年度公開赛「粉彩組金牌獎」等國際大獎。2007年梁玉燦老師創立「台北粉彩畫協會」，致力於推廣粉彩藝術。今年適逢梁玉燦老師的80歲壽辰，故展覽起名「80回顧展」。本次展覽除了展示粉彩藝術之美，更重要的是肩負藝術家承先啟後的使命，引領更多後輩投入粉彩藝術的領域。梁玉燦表示：「好不容易來世上走這一趟，總要留下些什麼給後人吧！傳承也是一種分享」。

「粉彩」這個創作媒材是近年才在藝術圈中興起，因為其顏色鮮艷，可以快速重複上色，輕鬆容易上手，深受初學者與資深創作者喜愛。梁玉燦老師的作品〈廟會〉表現出粉彩對比鮮明的特性，該幅畫描繪台灣傳統民俗的夜間慶典，運用大面積的黃、紅、黑色強烈表達出黑夜中慶典的熱鬧，令人感受到鞭炮的火光與喧鬧。這幅作品更於2007年法國「國際粉彩沙龍聯展」獲頒「傑出畫家獎」。另外像作品〈奔馳〉大量用運藍、白、褐三色來呈現出成群馬匹在沙灘上踩著白色浪花奔馳的畫面，鮮豔的顏色與強烈的對比卻十分和諧，這正是粉彩的獨到之處。

本次展覽「繽紛粉彩：梁玉燦80回顧展」從即日起至1月19日於新北市藝文中心第3展覽室展出。誠邀大眾前來新北市藝文中心進行一趟深度的文化之旅！更多資訊請上新北市藝文中心官網查詢。