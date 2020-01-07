最美客運「北花線」發車了！ 理想大地送蘇花改通車禮

肩負「讓花東人有一條安全回家的路」的蘇花改在1/6下午四點正式通車了！國道客運「北花線」同步上路，全線通車後，大台北往返花蓮約只要3.5小時至4小時，盼能夠提供民眾24小時都有車輛可搭的便利性，而北花線也是第一批在公路公共運輸的車輛外觀及內裝導入美學設計的客運，主視覺的8顆鵝卵石，象徵蘇花改全線貫穿的8個隧道。花蓮理想大地渡假飯店為慶祝蘇花改全線通車，凡旅客搭乘首都客運、臺北客運或開車入住，每房贈送「通車禮」1,000元，邀請民眾一起體驗東部國道公路上最美麗的新路線！

深耕花蓮觀光多年的理想大地，有感國人習慣自行開車前往宜花東，礙於過去交通問題，通常只選擇住一晚即離去，帶動觀光產業有限。蘇花改通車後，期盼讓國人放慢腳步，深度體驗後山之美，感受「理想的渡假是停留，不是奔波；是散步，不是趕路」的最高境界。除了自駕旅遊的客層外，獲綠色品牌大調查「飯店觀光休閒類」首獎的理想大地，提倡綠色旅遊的重要性，園區除了有廣大綠地、環保遊艇外，首度和公路運輸-首都客運、臺北客運合作，提供更舒緩又節能減碳的旅遊方式。理想大地同慶「蘇花改通車」，除農曆春節外，即日起至二月底止，旅客提供自駕車油單及憑首都或台北客運票根入住，可享用通車禮優惠，每房最高折抵住宿費用1,000元，吸引觀光意願。更特別的是，駕駛特斯拉(Tesla)的旅客，除了有上述優惠外，現場還提供精美小禮物，讓國人在旅遊的同時，也為在地觀光及環境盡一份心力。

理想大地配合觀光局「秋冬補助」延長，於一月底以前訂房，每房折抵1,000元，搭配加碼通車禮，每房最高可折抵2,000元。喜愛花東美景的旅客，不妨趁著一月底前，立刻安排一趟花蓮之旅，瀏覽清新美麗的花蓮風光，享受旅遊渡假的同時，也省荷包。詳情請洽理想大地官網訂房諮詢請速電洽02-2658-8181、03-86-56789、07-211-7997。