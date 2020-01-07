點燃校園蝴蝶生態課程的熱情 — 陳振威

（台灣英文新聞 / 文化組 報導）在愛學網108年的名人講堂中，邀請到了新北市鶯歌國小的陳振威主任，一同製作這期的名人講堂，在這期當中，陳振威談到如何用多元有趣的方式，教導孩子們關於蝴蝶生態的知識。

蝴蝶易入門好觀察

蝴蝶生態的復育，基本上是算比較好入門，它其實是算滿容易飼養，也蠻容易觀察紀錄，而且它的整個變態的過程，大概會壓在一個月左右，就會很快的看到整個變態的過程。

蝴蝶家族成立的原因

民國大概91年的時候有一個四零四科技，補助我們新北市，大概十個學校做蝴蝶家族，我當時在鶯歌的建國國小，所以我們就認識了十所學校，然後共同在做蝴蝶生態的，復育跟教學，現在已經108年，也有15年以上的年頭，這樣的蝴蝶家族一直都有在互動、在營運 ，然後隨時有任何問題都可以互動，包含課程也是一樣。

跨領域教學讓學生更投入

現在十二年國教，蠻強調的一個點，就是跨領域的教學，以昆蟲來講，我們曾經做過一些課程就是跟戲劇跟寫作腳本，還有一些美勞、道具的製作來做一個結合。每一組表演一種昆蟲的戲劇，大概六 七組表演完之後，同學之間彼此就了解，對方這個昆蟲的一些構造功能，跟習性，老師基本上不太需要教，孩子反而學到更多，易可以投入在學習當中。



(國家教育研究院圖片)