台灣流感疫情進入高峰　499例流感併發重症者中　僅3人施打疫苗

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾管署表示，目前國內及北半球多國流感疫情持續上升，國內上週逾11.3萬人次因類流感就醫，共有79例流感併發重症，新增2例因流感死亡個案，且皆沒接種流感疫苗，其中一名47歲女性，發病5天內就過世。

疾管署監測資料顯示，國內上週(12月29日至1月4日)門急診類流感就診達113,987人次，較前一週略升2.5%；急診類流感就診病例百分比為13.6%，另新增2例因流感死亡個案，評估整體疫情已進入高峰期。

2例因流感死亡個案為北部67歲女性和南部47歲女性，分別於去年10月初、11月中發病，且皆沒接種流感疫苗，於去年11月底不幸死亡。因通報、送審時間稍長，經審查確定後於上週才接獲數據。

此外，據統計發現，去年10月1日至今累計499例流感併發重症，僅3人施打疫苗；死亡個案則有26例（22例感染H1N1），全部沒有接種流感疫苗。

疾管署提醒，截至1月5日止，全國公費流感疫苗接種數達407.8萬劑，尚餘約196.4萬劑；疾管署再次呼籲，目前已進入流感高峰期，自今年1月1日起已開放所有公費對象接種流感疫苗，接種疫苗為預防流感最有效的方法，提醒符合公費條件的民眾應把握機會儘速接種。

國泰綜合醫院小兒科主治醫師王麗君提醒，如為6個月以上未滿9歲，且已於去年12月8日後首次接種第一劑流感疫苗的幼兒，請記得於接種後間隔4週以上再接種第二劑，才能獲得完整保護力。另外，流感疫苗為不活化疫苗，可以和其他常規疫苗同時接種於不同部位，或是間隔任何時間接種。