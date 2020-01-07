【台灣2020大選】統獨指標？！台聯登廣告　強調「輸給新黨就收攤」

左為台聯黨主席劉一德, 右為新黨主席郁慕明（原圖:中央社/TN合成） 左為台聯黨主席劉一德, 右為新黨主席郁慕明（原圖:中央社/TN合成）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）2020年立委選戰，小黨競爭激烈，台聯今(7)日在媒體刊登「輸給新黨．台聯收攤」廣告，引起議論。黨主席劉一德受訪表示，「台聯不能輸給新黨」，他呼籲支持者1月11日出來投票，政黨票投台聯。

至於為什麼把新黨當成選戰比拚的目標，中央社引述劉一德受訪時說，新黨成立20幾年，台聯成立19年，但是這兩個政黨的統獨立場主張完全不同，堪稱指標。

他說，這次立委選舉，如果新黨的政黨票達到5%門檻，而立場徹底反對與中國統一的台聯沒過5%門檻，那就表示台灣人民不在乎，「難道台灣人民不在乎」？

評估台聯目前的選勢，劉一德認為，中南部民眾很支持台聯，包括這幾天他和不分區立委候選人在雲林、嘉義等地掃街拜票，民眾反應都不錯，「感覺很不錯」。

他說，台聯沒有資源，這次選舉總花費約新台幣700萬元，也沒錢可以再花了。

觀察這次選戰，劉一德批評，大選競爭非常激烈，但是政見並未受到應有的重視，甚至「很弱」。很多政黨和候選人提出來的根本只能算是口號，不能稱為政見。

劉一德指出，台灣的選舉，大家似乎只在乎選舉輸贏，卻不關心政見與對錯，這是台灣很痛苦的政治文化。如果希望提升台灣的選舉品質，選民應該重視政見。

劉一德表示，各政黨應透過政見向人民說清楚想要怎麼做，選民也應重視政見，可以學習歐洲多黨政治，每個政黨有鮮明主張，選舉時把立場說明清楚。