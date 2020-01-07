【武漢肺炎】台灣疾管署：即日起將武漢市國際旅遊疫情建議等級列為第一級

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中國武漢肺炎疫情爆發第8天，我國疾管署今（7）日表示，基於該地仍具有感染風險，即日起將武漢市國際旅遊疫情建議等級列為第一級，提醒國人若前往武漢或鄰近地區，應注意個人衛生和健康狀況，並避免接觸、生食禽畜類動物。

中國武漢市12月31日起爆發出現不明原因病毒性肺炎個案，截至今日共累計59例，目前已排除流感、禽流感、腺病毒、嚴重急性呼吸道症候群(SARS)和中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS)等呼吸道病原之可能，但確切致病原及感染源釐清中。

我國疾管署表示，基於中國武漢市仍具有感染風險，自今日將武漢市國際旅遊疫情建議等級列為第一級，提醒國人近期前往武漢及鄰近區域者，應避免接觸禽畜類動物、前往市場及生食肉品、避免接觸病患、落實肥皂勤洗手。

自中國武漢地區返國民眾，若14日內出現發燒及呼吸道症狀者，應配戴口罩儘速就醫，由醫師通報採檢；另亦提醒醫事人員如發現自中國地區返國旅客出現疑似肺炎症狀時，應依該署傳染病通報機制進行處理，對於發燒或有其他呼吸道症狀者，也需提高警覺進行必要處置並通報，以利該署及時因應。

因應中國武漢肺炎疫情，疾管署自2019年12月31日啟動由武漢直航入境班機之登機檢疫，已執行12航班，共檢疫1,097名旅客及機組員，有症狀者目前9名，經研判均無需後送。

另外，疾管署長周志浩昨（6）日下午表示，已向中國疾病預防控制中心發函，請求同意讓台灣派專家前往訪查，訪查重點包括了解病患臨床表現以及治療經驗。他表示，這波武漢不明肺炎很可能是新的疾病，因此任何信息都很重要，盼能盡快獲得答覆。

疾管署再次呼籲，返國入境時如出現發燒或類流感症狀，應主動告知航管檢疫人員，另外，依照指示配戴口罩儘速就醫，主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形(TOCC)以供醫師確切診斷。應配戴口罩儘速就醫，由醫師通報採檢。