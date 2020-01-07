好滿足！台北當代藝術博覽會高規格　精選超叛逆作品搶先看

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2020台北當代藝術博覽會，匯集國內外畫廊99間畫廊，呈現世界級的當代藝術作品，橫跨繪畫、大型裝置等多媒材，其中可近距離觀賞多位台灣之光創作，包含李元佳、吳季璁、陳昭宏等，將於17日至19日台北南港展覽館1館登場。

年度藝術盛會台北當代藝術博覽會（以下簡稱台北當代）由瑞銀集團（UBS）呈獻，已邁入第二屆，去年首屆把最高規格的當代藝術帶進了台灣，也把台灣帶向世界，獲得空前成功，不僅吸引逾28,000名觀眾入場參觀，更掀起熱門話題。英國權威媒體《金融時報》曾如此讚譽：「台北當代，真正成就了台灣的國際級藝術博覽會。」



台北當代藝術博覽會總監任天晉（圖/台北當代）

今年台北當代將繼續為觀眾帶來世界各地頂尖的藝廊，而台北及亞洲最優秀的藝廊也將成為展會焦點。參展的藝廊總共有99家，其中23家在台灣擁有永久展覽空間，將會展出許多本地新晉藝術家的作品。

此次共規劃五大亮點主題展區，分別為「畫廊精萃展區」呈獻精選自全球的75家國際級頂尖畫廊，多數畫廊來自亞洲；「新生畫廊計劃」推薦並資助7家營運未滿8年、充滿創新潛力的年輕畫廊；「個人展藝展區」以個展形式，聚焦新興藝術家和極具代表性藝術大師的單一主題展覽，將有18家畫廊參與；「藝術沙龍」展示各家參展畫廊推薦價格低於8,000美元的作品，吸引年輕或新晉收藏家；遍佈會場的「裝置藝術展區」，放置各項超越標準展位規模的藝術品，展示藝術家的大型項目和沈浸式的作品。



新觀點共享平台（圖/台北當代）

此外，台北當代不只呈現靜態展覽，也規劃「新觀點共享平台」邀請藝術圈專業人士舉辦講座，包含「傳統之島：世界、地區與大中華」由Ocula總編輯白慧怡主持、協同藝術修復師蔡舜任、曾參與「星星畫會」的趙剛、以「花布符號」的文化內涵聞名國際的林明弘兩位藝術家進行觀點交鋒對談。

2020台北當代也聯合W TAIPEI、VG Taipei、意利咖啡聯手打造快閃「WOOBAR」餐廳、「VG香檳海鮮吧」與「意利咖啡」，將於17日至19日台北南港展覽館1館（TaiNEX 1）登場，貴賓預展及開幕晚會則將安排於1月16日，詳情請前往官網及臉書查詢。

德國Sies + Höke Ｘ 喬納森‧米斯



DER SCHWANGERE DRACHE AUS VULKANIA!（圖/台北當代）

帶來了喬納森‧米斯（Jonathan Meese）的個人展區。喬納森‧米斯雖然是英德的混血，但卻是在日本長大，因此他的創作中，揉雜著東西方的藝術靈魂。藝術家本人十分戲劇化的個性，在畫作中嶄露無遺，以一種反叛卻又帶著童趣的姿態，展現狂放的社會批判風格，在歐洲掀起狂潮。

BOOTH: S01

倫敦 Richard Saltoun Gallery X 李元佳



Cosmic Point Multiples（圖/台北當代）

李元佳是台灣抽象畫的前衛開拓者之一，創作範圍包括水墨、油彩、單色繪畫、甚至觀念藝術、攝影。更可以說是最早將「觀念」視為創作的藝術家，以行動拓展了藝術的定義。他在國際藝壇發光發熱，尤其在歐洲擁有極高知名度，不過早期資訊較為封閉，台灣人對他反而不太熟悉。

BOOTH: E23

香港 世界畫廊Ｘ吳季璁



Cyano-Collage 038（圖/台北當代）

世界畫廊（Galerie du Monde）展出台北的七年級生藝術家吳季璁作品。這次展出吳季璁獲頒2019年首屆「劉國松水墨藝術大獎」的創作「Cyano-Collage 038”」。吳擅長把日常生活中平凡的題材，轉換出充滿詩意的想像空間，時常代表台灣在國際藝壇嶄露頭角，也是各大獎項常客。

BOOTH: A04

韓國 朴榮德畫廊 Ｘ 白南准



Nostalgia is Extended Feedback（圖/台北當代）

韓裔藝術家白南准 (Nam June Paik) 被譽為新媒體藝術之父，早在1963年，就首次把黑白電視機當成藝術素材，並結合自己身為音樂家的音律素養，開啟了影像藝術之先河。韓國的朴榮德畫廊（GALERIE BHAK.），將在2020台北當代的個人展藝區，呈獻這位開創重要藝術流派的大師足跡。

艾未未Ｘ行之道



行之道 (雛形A)（圖/台北當代）

艾未未是國際知名的中國藝術家，活躍於建築、藝術、影像、網路和社會文化評論領域。在他心中，自由自在的表達與行動，就是藝術。因此他的作品中，也幾乎都可以解讀出濃厚的社會批判省思。