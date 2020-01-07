【台灣2020大選】郭台銘：國會政黨最好兩大兩小　親民黨、民眾黨代表沉默大多數

親民黨總統候選人宋楚瑜（前右）7日參拜南投縣竹山鎮紫南宮，並由紫南宮管委會主委莊秋安（前中）陪同走訪商店街、社區據點與長輩互動。中央社 親民黨總統候選人宋楚瑜（前右）7日參拜南投縣竹山鎮紫南宮，並由紫南宮管委會主委莊秋安（前中）陪同走訪商店街、社區據點與長輩互動。中央社

鴻海集團創辦人郭台銘（中）7日到台中市車隊掃街拜票，與親民黨不分區立委候選人蔡沁瑜（左）、劉宥彤（右）等人衝刺政黨票。中央社 鴻海集團創辦人郭台銘（中）7日到台中市車隊掃街拜票，與親民黨不分區立委候選人蔡沁瑜（左）、劉宥彤（右）等人衝刺政黨票。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）鴻海集團創辦人郭台銘今(7)日接受媒體聯訪表示，國會要兩大兩小，兩小就是親民黨與台灣民眾黨，民眾黨是偏綠光譜，親民黨是偏藍，他們不是順從黨，不是花瓶黨，是沉默的大多數。

郭台銘與親民黨不分區立委候選人劉宥彤、蔡沁瑜，上午搭乘宣傳車從台中市大慶火車站門口出發，近中午抵達北屯區五美堂前廣場下車接受媒體聯訪，下午再趕赴豐原慈濟宮參拜，並到附近的廟東市場掃街拜票

中央社引述郭台銘表示，他主張國會政黨最好兩大兩小，不要一黨獨大，才不會權力傲慢及權力暴力，否則人民聲音就沒辦法進去國會，要努力不要讓小黨被邊緣化，拉抬親民黨與台灣民眾黨這兩個小政黨。

他進一步指出，民眾黨是在偏綠光譜下，親民黨是偏藍，他們不是順從黨，光譜最邊緣才是順從黨，也是花瓶黨。中間的光譜就不一樣，是沉默的大多數，讓人民聲音能進到國會去，是民意大於黨意，不是黨意大於民意。

對於有人說幫親民黨拉票，反而幫助民進黨，郭台銘認為，國民黨票源輪不到他分，根據最近調查，很多郭粉跑到民進黨去，他希望能將郭粉呼喚回來，縮短藍綠差距。

至於何時表態支持特定總統候選人，郭台銘強調，週五再決定總統支持誰，現在先把政黨票衝大。

另外，對於是否幫民眾黨站台，郭台銘說，正在協調，只要對方邀請一定去站台，因為兩大兩小是他的理論，絕對不要一黨獨大，一黨獨大就變成一言堂，跟過去戒嚴時期有什麼兩樣，一定要平衡、分散。

另一方面親民黨總統候選人宋楚瑜，今天到南投縣竹山紫南宮參拜表示，當年若不是貿然凍省，打亂整個行政體系，台灣現在不會變成如此。他說，人在做，天在看，實在做事，天公就會疼惜。

中央社報導，宋楚瑜上午參拜竹山鎮紫南宮，現場許多民眾高喊「總統好」、「省長好」，宋楚瑜則是親切握手回應，接著在紫南宮管委會主委莊秋安陪同下，陸續走訪商店街、社區據點與長輩互動。

針對國民黨總統候選人韓國瑜侮辱前總統蔣經國，宋楚瑜接受媒體聯訪表示，作為一名國家領導人，要有高度領導國家，台灣要走向世界，要有格局，能由領導人與世界接軌，讓世界尊重台灣、認識台灣。

宋楚瑜表示，今天回到南投內心有很多感觸，當年若不是凍省，台灣今天不會變成如此，國民黨應重新好好思考，當時貿然凍省無配套，打亂整個台灣行政體系，所以呼籲國民黨，重新找回一個為人民做事的團隊，就像蔣經國當年勤下鄉解決問題，創造台灣經濟奇蹟，但現在國民黨領導人是否有如此條件，令人懷疑。

另外，關於鴻海集團創辦人郭台銘今天也在中部輔選，現在採分進合擊，未來如何合作。宋楚瑜回應，自己的行政效率和郭台銘的科技創新，就是台灣最需要的重要支柱，繼續提升科技產業，顧好下一代。

宋楚瑜女兒宋鎮邁昨（6）日深夜在臉書貼文支持父親，是否有意與韓國瑜女兒韓冰較勁？宋楚瑜指出，女兒不是要與誰較勁，她很低調，但她覺得父親一生最重要志業就是為人民服務，因此選前之夜會在舞台上與大家一起加油。

至於選前之夜是否與郭台銘合體，宋楚瑜則表示，「我們到時候來看，現在預告、預告」；宋楚瑜強調，人在做，天在看，只要實實在在做事，天公就會疼惜，台灣人要自由民主、要向上提升，一定要找一名會做事的人，好好為大家服務。