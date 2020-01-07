蘭陽新住民姊妹送愛心 回饋社會齊力宣導反賄選

「呷飯囉」的招呼聲！吸引了頭城鎮武營社區長青食堂30餘位樂齡長者們的注意，正當待餐長者一臉狐疑之際，獲得內政部移民署「第5屆築夢計畫」的中國籍姊妹王群與越南姊妹們，陸續端出王群所精心調製低鹽少油的滷蛋、豆乾、紅麴蹄髈、紅麴鴨…等精緻滷味，於此新春開端之際讓待餐的樂齡長者們享用，供餐活動前還擔心這群樂齡長者們會因為牙口不甚好使，而無法盡情享用美味菜餚，但在王群的慢火細燉下技巧的讓骨肉分離，讓長者們可以大口享用軟嫩的肉品，也讓本次的「蘭陽新住民愛心送餐」活動獲得大成功。

今(7)日「蘭陽新住民愛心送餐」活動，係由內政部移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站結合「湖滷骨裡香」滷味店經營者王群，於上午10時30分展開服務，長者們一見到陌生來訪者顯露出既驚訝又充滿期待的神情。

為稍緩解長者們緊張的心情，活動首先由王群以生澀的台語向長者們介紹自己，王群表示：「自己是來自湖北的頭城媳婦，自己在內政部移民署<築夢計畫>的協助下，才能開設「湖滷骨裡香」滷味店，也才能發願來為各位阿公、阿嬤服務」.

緊接著宜蘭縣服務站主任簡聰洲利用姊妹們供餐之際，以流利的臺語為待餐的長者們進行「檢舉賄選獎千萬一買票賣票都遭殃」、「選賢與能造福後代」等防制賄選宣導。該食堂的蕭姓阿嬤表示：「我們社區出了這麼好的媳婦，肯為我們這群老者抽出時間供應如此精緻的滷味食品，讓我感覺相當溫馨與溫暖」。

參與活動的越南姊妹杜幸蘭表示：「本日供餐活動看到樂齡長者們的笑容，覺得一切辛苦都值得了，感謝移民署服務站帶著我們出來行善」，本次愛心送餐活動在姊妹們與長者們預約下次快樂午餐約會的約定聲及長者滿意的笑聲中畫下句點。

宜蘭縣服務站簡聰洲主任表示：「老年人在情感上較具依賴性，因此更容易成為賄選的標的，因此特別結合姊妹們『愛心送餐』的構想，讓姊妹們也能量力而為盡一點微薄心力，讓這股<新>力量能發光發熱回饋社會，也趁此選戰正如火如荼展開之際，向長者們宣導反賄選！」。（新聞轉載自新住民全球新聞網）