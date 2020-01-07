【黑鷹失事】台灣故參謀總長沈一鳴將葬五指山公墓 忠心侍從官骨灰永伴

圖為3日晚間國防部長嚴德發（右）抵達台北賓館追思會場，向沈一鳴遺孀(戴口罩者)慰問致意。中央社 圖為3日晚間國防部長嚴德發（右）抵達台北賓館追思會場，向沈一鳴遺孀(戴口罩者)慰問致意。中央社

2019年參謀總長沈一鳴(左, 中央社圖)上任後，拔擢黃聖航(右, 國防部圖) 擔任侍從官。兩人可說「一起到任、一起離開」。 2019年參謀總長沈一鳴(左, 中央社圖)上任後，拔擢黃聖航(右, 國防部圖) 擔任侍從官。兩人可說「一起到任、一起離開」。

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國軍黑鷹直升機2日不幸失事，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。國防部今天(7日)表示，目前已確定沈一鳴將安葬於五指山國軍示範公墓特勳區，對能否入祀圓山國民革命忠烈祠，國防部表示仍在規劃中。

根據「忠烈祠祀辦法」，殉職官兵符合身先士卒衝鋒陷陣者、殺敵致果建立殊勳者、守土盡力忠勇特著者、臨難不屈或臨陣負傷不治者、其他忠烈行為足資矜式者，得入祀忠烈祠，並得建立紀念碑或紀念坊。

國軍黑鷹直升機2日失事，造成參謀總長沈一鳴及參謀總長侍從官黃聖航等8名將士殉職。黃聖航家屬先前表示，黃聖航生前擔任參謀總長侍從官，希望死後骨灰可以同樣陪侍總長沈一鳴。

國防部長嚴德發上午在立委徐志榮陪同下，前往位於苗栗縣頭份市的黃家拈香致哀，並向家屬表達慰問之意。

中央社引述嚴德發表示，黃聖航生前擔任參謀總長侍從官，平日工作認真、負責，各項表現都非常優秀，這次不幸殉職，在最後一刻仍雙手環抱、盡忠職守保護總長，令國軍弟兄都非常感動。

嚴德發指出，針對家屬希望讓黃聖航骨灰能放在總長旁「永久陪侍相伴總長」的想法，經徵詢總長夫人同意後，將會把2人忠骸同時安葬在五指山國軍示範公墓，由專人專管、每年3節舉辦祭祀，完成守護總長遺願，以告慰黃聖航的英靈，也請家屬節哀。

與黃家交情深厚、視黃聖航為弟弟的苗栗縣議員徐功凡，事發後這段期間陪伴在家屬身邊協助相關後事。徐功凡表示，總長夫人第一時間聽到黃聖航骨灰想要陪侍在總長身旁，也很不捨，更感動得落淚，並立刻答應，黃聖航家屬都感謝總長夫人的成全。

徐功凡日前指出，黃聖航高職畢業後就從軍，原本在空軍司令部擔任侍衛官，2年前晉升少校，是名優秀軍官。去年(2019年)參謀總長沈一鳴上任後，也拔擢他擔任侍從官。兩人可說是「一起到任、一起離開」、黃聖航更是「最後一刻也堅持守護總長」，因此，家屬才會希望「總長安置在哪裡，聖航就追隨陪伴著」。

黃聖航是76年次(年約32歲)，有一名穩定交往的女友。徐功凡透露，黃聖航曾提及今年過完年「想結婚」，失事當天上午女友也曾接獲黃聖航電話告知「要出勤了」，未料，卻從此天人永隔。

中央社7日引述國防部發言人史順文表示，已確定沈一鳴將安葬於五指山國軍示範公墓的特勳區。至於其他6位殉職將士的安葬地點，史順文則說，將依照個別家屬的意願提供協助。

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