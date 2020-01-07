申報所得稅5大重點總整理 這些眉角你不可不知

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）今年綜合所得稅新制登場，除了連續2年提高基本生活費、增加長照扣除額、政黨、參選人申報捐贈扣除外，2019年登記結婚的同性伴侶也可合併申報所得稅。中區國稅局特別整理5大報稅重點，協助民眾掌握新知。

中區國稅局表示，為減輕長期照顧身心失能者家庭的經濟壓力，不論在家照顧、請人照顧或入住長照中心，只要符合衛生福利部公告「須長期照顧之身心失能者」，每人每年可定額減除12萬元，並追溯自2019年1月1日施行。

但是這項措施訂有排富條款，適用稅率在20%以上、股利及盈餘按28%分開計算或基本所得額超過670萬元者不得扣除。

隨著每人基本生活所需費用從17.1萬調高至17.5萬元，可於5月報稅時使用。財政部預估受益戶數為184萬戶(較107年度增加5萬戶)，減稅利益為72.57億元，較107年度增加11.88億元。

此外，去年同性婚姻合法化，只要是2019年結婚的同性伴侶，今年報稅時也可選擇分開或合併申報，今年相關報稅申報書表及軟體說明，已看不到夫妻字眼，皆已全面修正為「納稅義務人及配偶」，但中區國稅局提醒，結婚第2年開始都一定要採用合併申報。

2020年適逢選舉年，中區國稅局表示，民眾若有對政黨或參選人捐贈政治獻金的話，可於申報時扣除。但對同一擬參選人每年捐贈總額不得超過10萬元，且每一申報戶每年對各政黨、政治團體及擬參選人捐贈的扣除總額，不得超過各該申報戶當年度申報的綜合所得總額20%，其金額並不得超過20萬元。

中區國稅局表示，對2019年新成立政黨的捐贈可否扣除，則需視1月11日投票結果而定，倘若該政黨在立法委員選舉所推薦的候選人總得票率達1％，即可列舉扣除。

今年報稅重點（圖/ 中區國稅局）