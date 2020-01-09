〈時評〉國民黨做賊喊捉賊？

國民黨總統候選人韓國瑜（前）8日到電視台錄影，結 束後接受媒體訪問，對於週刊報導他曾申請移民加拿大 ，韓國瑜表示，已經聯絡律師，有不實... 國民黨總統候選人韓國瑜（前）8日到電視台錄影，結 束後接受媒體訪問，對於週刊報導他曾申請移民加拿大 ，韓國瑜表示，已經聯絡律師，有不實報導就立刻準備 提告。他說，自己只有中華民國單一國籍，且全家都單 一國籍，如果選上總統被查到有雙重國籍就辭職。 中央社記者王飛華攝 109年1月8日 (來源 中央社)

再過幾天，台灣將選出新總統，投票前夕，國民黨總統候選人韓國瑜陣營祭出徵求「選舉奧步108招」策略，企圖引導選民對民進黨候選人產生不當聯想，但這種手法恐怕無濟於事、適得其反。

選前投票關鍵時刻，任何風吹草動，都可能成為壓垮選情的最後一根稻草，各陣營都防範各種突發事件，避免影響選情。例如，過去的高雄市長和台北縣長選舉，選前都曾傳出「走路工事件」；在總統大選、新北市長選舉的選前之夜，也曾爆發槍擊事件。

由於這些突發狀況，各陣營回應往往措手不及，直接影響選民投票意向，對選情造成間接衝擊，候選人無不嚴陣以待。當然，如果運用得宜，這手法也可成為抹黑對手的手段，端賴最後關頭雙方攻防。

只是多數選民的投票對象早已確定，真正會考量這些投票意願、更改投票決定者，以中間選民居多，而且必須在選情緊繃下，才可能突襲成功。因此，像韓國瑜在前年底的高雄市長選舉，曾在臉書上公開徵求「選舉奧步108招」，不僅引起廣大迴響，最後更如願讓韓國瑜坐進高市府。

今年總統大選，韓國瑜重施技倆、如法泡製這套選戰手法，連最後關頭打出的「選舉奧步108招」，一樣是想複製昔日模式，但韓國瑜可能忘了這次總統投票和高雄市長選舉大不同。

首先，是蔡英文總統和韓國瑜的實力有段差距，不像高雄市長選舉戰況激烈，因此，國民黨想暗示民進黨出奧步的策略，難以奏效。其次，是韓國瑜已被攤在陽光下檢視一年多的時間，外界逐漸查覺他的指控，有不少是莫須有、無的放矢，像指稱座車被放追縱器就是鮮明例證。

國民黨和韓國瑜這次打出同樣選戰手法，想要訴求自己是民進黨選舉奧步下的受害者，恐怕最後只會徒惹訕笑，讓人家認為是做賊喊捉賊，結果將是偷雞不著蝕把米。

（作者李平華，資深媒體人）