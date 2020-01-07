台北福華大飯店台菜酒家手路菜 金牌七品 賞古今台式料理新風貌

台北福華大飯店「蓬萊邨台菜餐廳」主廚王永宗，創意發想台菜料理新空間，在老味道與新創意交會的台菜領域奪得一致好評，並榮獲2019 AFA 韓國世界廚藝大賽金牌，將台菜料理更上一層樓，推向世界舞台，演繹新食代料理的創意手法。這次跳脫古早酒家桌菜的限制，搖身一變打造為個人套餐！懷舊古早酒家菜的特色就是手工又費時，但蓬萊邨主廚王永宗仍然堅持自製食材，除了要讓饕客吃到最好的之外，也讓這些經典老口味能繼續傳承下去！

即日起至6/30推出「金牌套餐 酒家手路菜」每套1,580元，七道酒家手路菜，道道都是主廚精選之作。首先，金牌雙拼「蛋皮烏金、韭菜中卷」將烘烤烏魚子搭配香甜蘋果泥，加上口感紮實的蟹肉棒，鮮甜海味創意組合。韭菜中卷則以韭菜花取代拌炒方式，增添Q彈爽脆口感，細咀嚼後，味覺層次豐富，傳統與現代完美呈現。

另一道好吃到不行的「鹹蛋黃大蝦」更是來自北投酒家菜的手路菜，講究刀工、做法繁複，先吃到酥脆外皮，爽脆大蝦，中心是香醇濃郁的鹹蛋黃，口味豐富宛如萬花筒，舌尖還有紫蘇清香，內餡更彈牙勁道，口感濕潤香氣十足，為過往宴席常見的手路菜，一口品嚐記憶中的好滋味。

「五柳居醋溜魚」源於台南的道地酒家菜，以湖水柳樹倒影為名的五柳，採用香菇、筍絲、肉絲、青椒絲、洋蔥切絲取其型，迦納魚先油炸塑形後蒸熟，再以楊桃白醋及烏醋調味，口感軟嫩紮實、水果清香畫龍點睛。

另一道滋味清爽的「田園四蔬」蔬食選用玉米筍、紅蘿蔔、絲瓜及美白菇，注入翠綠菠菜汁襯底，再搭配羊肚菌增添口感底蘊，視覺與美味兼具的田園感食蔬料理。而與滷肉飯齊名的台灣小吃「黃金雞肉飯」以菜圃、油蔥、雞肉為基底炒香拌勻米飯後，外層以豬油網包裹烤脆至香氣四溢，油亮視覺增添美味感。

「古早一品菜尾湯」為深具台灣精神的料理，象徵古時大魚大肉後將食材再利用，精選適合餘料燉煮濃郁美味的菜尾湯。主廚以老母雞湯為基底，搭配干貝、鮑魚等新鮮海味，熬煮出鮮香濃郁的精華湯頭，搭配鴻喜菇、娃娃菜平衡清新口感。

最後，甜點「台式牛力」牛力一詞源自法文「biscuits à la cuillère」最後一字的台語音譯，因外型與馬卡龍相似，也被稱為台式馬卡龍 以全蛋打發製成鬆軟餅皮，內餡夾入草莓增添香氣，一口咬下品嚐到牛奶香氣與清甜果香，甜而不膩的中西交融甜點，帶領大家從味覺、視覺、嗅覺、觸覺認識台菜的美好，畫下舌尖上的古早懷舊之旅。