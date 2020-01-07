美國研究：喝酒臉紅是警訊　罹癌機率高　還會提高失智風險

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）你可知喝酒除了容易胃潰瘍、肝硬化、引發心血管疾病及癌症之外，還是會提高失智的風險嗎？尤其是近半國人有喝酒容易臉紅的酒精不耐症，得到癌症及失智症的風險更高。國健署提醒，吃尾牙和春節的時節到了，飲酒記得適量，即便是酒精濃度低的啤酒仍有害身體健康。

根據一項長達23年的追蹤研究發現，只要每週飲酒量超過7罐啤酒（一瓶容量以500毫升來計算），就會有失智的風險，每週多喝3罐，失智風險還會再增加約1.2倍，有酒精濫用或酒精依賴問題的人，失智症風險甚至會高達2倍。

此外，依據2019年美國史丹佛大學的最新研究，喝酒容易臉紅的人，不僅會大幅提高罹患癌症的風險，還會加速阿茲海默症的發生。

國健署王英偉署長呼籲，台灣近半人口因缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶(Acetaldehyde Dehydrogenase，ALDH2)」，喝酒後容易出現臉紅、心跳加快、頭痛、頭暈、嘔吐、宿醉等症狀，又稱為「酒精不耐症」，因此為了降低罹癌或失智症的風險，應該要節制飲酒，最好別喝酒!

春節將至，公司尾牙、朋友聚餐、新春團拜等活動將陸續展開，難免有喝酒的機會，王英偉署長提醒，飲酒過量會提高癌症及失智症的風險，近半國人有酒精不耐症，風險更高，因此，不管喝酒是否會臉紅，都應盡量避免飲酒。

如果非喝不可，根據「國民飲食指標手冊」的建議，男性每日不超過1罐啤酒，女性不超過半罐啤酒(或相當酒精量)，懷孕期間或準備懷孕的女性，為了胎兒的健康，請千萬不要喝酒。