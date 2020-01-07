〈時評〉台灣空汙原兇恐非火電 台中市長請看客觀數據

台灣吹起東北風時，就是中國的空汙到訪之時，見圖1。2020年1月初，台中上周末一連三天的空氣品質都是紫爆。然而台中市長盧秀燕仍然認為只要關閉火力發電廠就可緩解、甚至是解決空汙問題，見連結：中火已關4台，台中空氣仍然「紫爆」，盧秀燕：不是地方政府單打獨鬥可解決。

作者想問台中市長是否都不看客觀數據就事論事？到底要欺騙台中市民多久?還是認為人民無知可以隨意擺弄？又或者是認為中央做的檢測不足以拿來參考?為何不拿出一份具有公信力的檢測資料，替自己的言論背書？若台中市長認為「不是地方政府單打獨鬥可解決」的問題，如果全台都關閉火力發電廠後，空汙問題仍不見改善，是否要下台?身為地方首長不該散布錯誤的資訊近乎假新聞的方式，來引導輿論。

圖1：2020年1月6日星期一08:00一氧化碳的流動，取自WINDY

參考「行政院環境保護署106年空氣污染防制總檢討」的數據，見圖2，作者並再次整理數據製表，可發現34~40%的空汙主因來自境外而非境內，而發電業者所製造出來的空汙僅佔整體空汙的2.7%~6.5%，以及大家最關心的機車空汙也僅佔2.9~3.6%。

圖2來源：106年度空氣汙染防制總檢討

大分類 大分類

佔整體比例 小分類 小分類

佔整體比例 境外汙染源

34%~40% 34%~40% 34%~40% 境內汙染源

60%~66% 移動源

30%~37% 18%~24.4% 大貨車11.20%~16.80% 6.7%~11.1% 其他(客運及大客車等)

7.10%~8.00% 4.3%~5.3% 小客車6.50%~7.40% 3.9%~4.9% 機車4.90%~5.50% 2.9%~3.6% 工業源

27%~31% 16.2%~20.4% 電力4.50%~9.90% 2.7%~6.5% 鋼鐵業4%~4.80% 2.4%~3.2% 煉油業1%~2.70% 0.6%~1.8% 水泥業1.30%~2.50% 0.8%~1.7% 其他(金屬製品、塑膠等)

8.60%~11.70% 5.2%~7.7% 其他來源

32%~43% 19.2%~28.3% 餐飲業10.80%~12.20% 6.5%~8.1% 道路揚塵9%~9.90% 5.4%~6.5% 露天燃燒2.60%~3% 1.6%~2.0% 其他(營建工地及裸露地表)9.80%~18.60% 5.9%~12.3%

再參考另一則文章「盧秀燕批「用中部人的肺在發電」文中指出台中市長盧秀燕受訪時批評，民進黨禁掉核電。換言之台中市長盧秀燕對於電力與空汙的觀念是用核電取代火電來降低空汙。我們再參考一下目前核電在總整體發電量的比例，見圖3、4，可發現從2017年到2018年間，核電僅佔9.3%~11.4%，而火電(燃油、氣、煤)佔80.2~82.6%。

圖3

圖4

參考資料：台灣電力公司歷年發購電量占比

從以上數據顯示，想用核電取代火電完全不可能，同時發電量超過80%僅造成2.7%~6.5%的空氣汙染，如果將全部的火電廢棄也僅能降低2.7%~6.5%的空汙，如此得不償失的行為，台中市長為何不敢對市民說明？

如今已經證實停止4座火電對空汙沒有太大實質效果，還帶來缺電問題，這勢必影響民生及工業用電，最終衝擊整體經濟。為何台中市長要用政治力量影響經濟?這是否打臉自己政黨所提過的政治歸政治，經濟歸經濟？

盧市長如果對空汙一竅不通，好好拼經濟，空汙問題給專業人士。

相關連結：

空汙問題根本是電力問題！

解決台灣空汙 汰換老舊汽機車成效大嗎

核電不能解決空汙問題，核電是台灣不能忍受的未爆彈