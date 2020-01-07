中國搬家工人沒收記者地球儀 只因「北京台北」字體一樣大

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）一名派駐中國的澳洲記者尼德漢（Kristy Needham）結束任期即將返國之際，兒子的地球儀遭搬家公司以「上面的台北與北京的字體一樣大」為由沒收，她在與對方爭論多時未果，只能黯然用菜刀將上面的「台北市」刮掉。

尼德漢是《雪梨晨鋒報》（Sydney Morning Herald）記者，12月5日她撰文寫下自己在中國的經歷。

尼德漢在兒子4歲時送了他一個地球儀小夜燈，陪伴他入睡。因為工作關係，他們3年前一起搬到了中國。

每當尼德漢因工作需前往上海、東京、首爾、河內、新加坡、北韓邊境甚至香港反送中進行深入報導時，她會指著地球儀告訴兒子自己將要飛去的地方，這也是母子之間親暱小遊戲。

尼德漢說，在香港第一線報導《反送中》運動時，她的衣服上經常沾滿催淚彈粉末，回家總是咳嗽不已，喉嚨灼熱，讓曾經喜歡扮演警察的兒子開始反感這些遊戲。

待3年的中國任期結束，尼德漢找了搬家公司打包準備返國。

工人們進房後迅速開始整理時，工頭突然拿著地球儀，指著中國海外的一個小島告訴尼德漢，「台灣不是一個國家，台灣是中國的一部分，你不能把這個帶走。」

身為記者的尼德漢當然知道中國的「一中政策」，她告訴工頭「這座地球儀上沒有提到台灣不是中國的一部分」。

工頭說「地球儀上的台北與北京的字體一樣大，顯示台北市是一個首都，但是它不是」。

就算尼德漢用黑色麥克筆將「台北市」塗掉，工頭仍然不讓她帶走地球儀，表示自己「愛莫能助」。尼德漢最後只能拿菜刀將上面的字體刮掉。

尼德漢說，雖然這舉動很不像個記者，但是身為一個7歲兒童的母親，我不想向他解釋為何他珍視的地球儀會消失。

尼德漢在專文中表示，在她的派駐期間國際關係惡化，她雖試圖將地緣政治留在辦公室，不要影響家庭生活，但很顯然的她的努力最終失敗。